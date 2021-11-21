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Francis Ezeh
Статистика
Francis Ezeh - статистика
Завершил карьеру
#15 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Сербия. Суперлига 2024/2025
Турция. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Адана Демирспор
7
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 13 тур
Алтай
1 : 3
21.11.2021
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
01.11.2021
Адана Демирспор
79' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Адана Демирспор
0 : 2
16.10.2021
Йени Малатьяспор
70' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Антальяспор
1 : 2
01.10.2021
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Адана Демирспор
4 : 0
25.09.2021
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Бешикташ
3 : 3
21.09.2021
Адана Демирспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 5 тур
Адана Демирспор
3 : 1
18.09.2021
Ризеспор
1' - 55'
40'
Турция. Суперлига, 4 тур
Карагюмрюк
4 : 0
11.09.2021
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Адана Демирспор
1 : 1
27.08.2021
Коньяспор
57' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Кайсериспор
1 : 1
20.08.2021
Адана Демирспор
75' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Адана Демирспор
0 : 1
15.08.2021
Фенербахче
62' - 90'
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