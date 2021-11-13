Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Никита Чичерин
Статистика
Никита Чичерин - статистика
Завершил карьеру
18 августа 1990 (36)
#4 | Защитник
184 см | 74 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. Премьер-лига 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2019/2020
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. ФНЛ 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Лига Европы 2012/2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Россия. Первый дивизион 2010
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нефтехимик
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 22 тур
Металлург Л
1 : 2
13.11.2021
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Нефтехимик
0 : 1
06.11.2021
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Нефтехимик
3 : 1
23.10.2021
Текстильщик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Алания
2 : 3
17.10.2021
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Нефтехимик
5 : 0
13.10.2021
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Нефтехимик
2 : 3
03.10.2021
Енисей
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Торпедо
1 : 1
29.09.2021
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Нефтехимик
4 : 1
25.09.2021
Краснодар-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Оренбург
1 : 0
29.08.2021
Нефтехимик
87' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Нефтехимик
0 : 1
21.08.2021
Томь
Был в запасе
Главные новости
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
Видео
Орлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
4
Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
3
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
3
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
2
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
Видео
Шнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
3
Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
2
Дегтярев – о новом лимите в РПЛ: «Пусть исполняют – и точка»
12:57
14
Фото
Месси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+