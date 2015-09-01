Алексей Карасевич - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Карасевич
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|29 марта 1989 (33 года)
|Рост
|188
|Вес
|85
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Карасевич
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|29 марта 1989 (33 года)
|Рост
|188
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коломна
|14
|-31
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.04.2016
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:2
|Спартак К (Кострома)
|08.11.2015
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|0:1
|Сочи (Сочи)
|01.11.2015
|1' -90'
|Химки (Химки)
|1:1
|Коломна (Коломна)
|90'
|26.10.2015
|1' -46'
|Коломна (Коломна)
|0:2
|Текстильщик (Иваново)
|21.10.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|3:0
|Коломна (Коломна)
|17.10.2015
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|11.10.2015
|46' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|5:0
|Коломна (Коломна)
|05.10.2015
|Был в запасе
|Коломна (Коломна)
|1:3
|Москва (Москва)
|21.09.2015
|1' -90'
|Строгино (Москва)
|2:0
|Коломна (Коломна)
|01.09.2015
|1' -90'
|Спартак К (Кострома)
|3:0
|Коломна (Коломна)
|25.08.2015
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|1:3
|Торпедо Вл (Владимир)
|18.08.2015
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|Коломна (Коломна)
|12.08.2015
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|1:2
|Химки (Химки)
|04.08.2015
|1' -67'
|Текстильщик (Иваново)
|4:1
|Коломна (Коломна)
|20.07.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|4:2
|Коломна (Коломна)