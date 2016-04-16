Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алексей Карасевич - статистика

Завершил карьеру
29 марта 1989 (37)
#1 | Вратарь
188 см | 85 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коломна
14
-31
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 21 тур
Коломна
2 : 2
16.04.2016
Спартак К
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 19 тур
Коломна
0 : 1
08.11.2015
Сочи
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 18 тур
Химки
1 : 1
01.11.2015
Коломна
1' - 90'
90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 17 тур
Коломна
0 : 2
26.10.2015
Текстильщик
1' - 46'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 16 тур
Домодедово
3 : 0
21.10.2015
Коломна
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 15 тур
Коломна
2 : 0
17.10.2015
Знамя Труда
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 14 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 0
11.10.2015
Коломна
46' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 13 тур
Коломна
1 : 3
05.10.2015
Москва
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 10 тур
Строгино
2 : 0
21.09.2015
Коломна
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 7 тур
Спартак К
3 : 0
01.09.2015
Коломна
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 6 тур
Коломна
1 : 3
25.08.2015
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 5 тур
Сочи
3 : 0
18.08.2015
Коломна
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 4 тур
Коломна
1 : 2
12.08.2015
Химки
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
Текстильщик
4 : 1
04.08.2015
Коломна
1' - 67'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 1 тур
Волга
4 : 2
20.07.2015
Коломна
1' - 90'
Главные новости
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
ВидеоОрлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
4
Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
3
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
3
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
2
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
ВидеоШнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
3
Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
2
Дегтярев – о новом лимите в РПЛ: «Пусть исполняют – и точка»
12:57
14
ФотоМесси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+