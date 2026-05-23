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Чехия. Шанс Лига
Команды
Словацко
Милан Рундич
Статистика
€ 100 тыс
Милан Рундич - статистика
Словацко
29 марта 1992 (34), Белград
#3 | Защитник
188 см
Сербия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Польша. Экстракласа 2024/2025
Лига Европы 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Польша. Экстракласа 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Словацко
21
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Фастав
1 : 0
23.05.2026
Словацко
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Словацко
0 : 3
16.05.2026
Млада Болеслав
1' - 67'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Словацко
2 : 1
12.05.2026
Баник
82' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Дукла
0 : 1
09.05.2026
Словацко
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Теплице
1 : 1
03.05.2026
Словацко
1' - 90'
3'
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Словацко
1 : 2
25.04.2026
Дукла
1' - 58'
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Сигма
2 : 1
19.04.2026
Словацко
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Словацко
1 : 3
11.04.2026
Градец-Кралове
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Слован
2 : 1
04.04.2026
Словацко
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Спарта
5 : 2
15.03.2026
Словацко
1' - 59'
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Словацко
2 : 2
07.03.2026
Млада Болеслав
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Карвина
0 : 2
01.03.2026
Словацко
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Словацко
2 : 0
21.02.2026
Пардубице
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Словацко
1 : 2
14.02.2026
Богемианс 1905
1' - 46'
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Яблонец
0 : 0
07.02.2026
Словацко
1' - 86'
85'
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Словацко
2 : 2
01.02.2026
Баник
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Теплице
1 : 0
13.12.2025
Словацко
1' - 89'
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Словацко
3 : 0
06.12.2025
Виктория
1' - 31'
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Словацко
2 : 0
23.11.2025
Фастав
1' - 65'
64'
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Словацко
0 : 0
19.10.2025
Спарта
1' - 59'
39'
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Словацко
1 : 2
27.09.2025
Карвина
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 2
30.08.2025
Яблонец
81' - 90'
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