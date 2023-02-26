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    David Vanecek - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя David Vanecek
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сигма 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 90' -90' Виктория (Пльзень) 1:1 Сигма (Оломоуц)
    90'
    26.02.2023 83' -90' Сигма (Оломоуц) 2:2 Пардубице (Пардубице)
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