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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Сигма
Виктория - Сигма: обзор матча 04 марта 2023
Виктория
04.03.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Сигма
63'
П. Буха
68'
М. Хытил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Сигма
90'
+5
Желтая карточка
T. Stoppen
90'
+3
Желтая карточка
D. Vanecek
90'
+2
Замена
D. Vanecek
️️️️
М. Хытил
Желтая карточка
И. Станек
90'
Замена
Э. Йирка
️️️️
Я. Копиц
78'
72'
Желтая карточка
Р. Брейте
68'
ГОЛ! 1:1!
М. Хытил
65'
Замена
Ф. Зорван
️️️️
P. Zifcak
ГОЛ! 1:0!
П. Буха
Пас отдал
Т. Хоры
63'
Замена
М. Выдра
️️️️
Я. Сикора
60'
55'
Замена
О. Змозла
️️️️
Я. Водганел
Замена
Д. Москера
️️️️
А. Влканова
46'
45'
+1
Желтая карточка
М. Хытил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
16
Роман Квет
ОП
20
Павел Буха
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
58
Адам Влканова
АП
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
38
Якуб Покорны
ЦЗ
77
Ян Водганел
ЛП
30
J. Navratil
ЦП
25
Denis Ventura
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
20
Иржи Слама
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
12
Адам Задражил
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
9
Ян Климент
ЦФ
Сигма
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
0
L. Gressak
ЦЗ
30
Jakub Matoušek
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
17
David Vanecek
ЦФ
17
Denis Kramar
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
3-3-2-2-1
36
Станек
21
Емелка
14
Ржезник
2
Гейда
24
Гавел
16
Квет
4
Холик
20
Буха
10
Копиц
49
Сикора
58
Влканова
25
Хоры
1-4-5
7
Брейте
38
Покорны
30
25
22
Пулоло
77
Водганел
20
Слама
11
32
13
Хытил
9
Русек
58
Влканова
8
Москера
8
Москера
58
Влканова
10
Копиц
97
Йирка
97
Йирка
10
Копиц
49
Сикора
11
Выдра
11
Выдра
49
Сикора
77
Водганел
21
Змозла
21
Змозла
77
Водганел
11
8
Зорван
8
Зорван
11
13
Хытил
17
17
13
Хытил
Остались в запасе
Виктория
Сигма
13
Марьян Тврдон
ВР
12
Адам Задражил
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
9
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
0
L. Gressak
ЦЗ
30
Jakub Matoušek
ЦП
17
Denis Kramar
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
12
Адам Задражил
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
9
Ян Климент
ЦФ
Остались в запасе
0
L. Gressak
ЦЗ
30
Jakub Matoušek
ЦП
17
Denis Kramar
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Виктория - Сигма
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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