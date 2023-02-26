Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Пардубице
Сигма - Пардубице: обзор матча 26 февраля 2023
Сигма
26.02.2023, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Пардубице
61'
Я. Водганел
90+8'
М. Хытил (П)
59'
М. Хлаваты
63'
Д. Яношек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сигма - Пардубице
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Хытил
90'
+8
89'
Желтая карточка
Д. Костка
84'
Желтая карточка
К. Вацек
84'
Замена
T. Koukola
️️️️
М. Хлаваты
Замена
D. Vanecek
️️️️
Я. Водганел
83'
Замена
J. Prichystal
️️️️
Ф. Зорван
72'
Замена
L. Gressak
️️️️
Р. Брейте
72'
Замена
️️️️
D. Ventura
66'
63'
ГОЛ! 1:2!
Д. Яношек
ГОЛ! 1:1!
Я. Водганел
Пас отдал
А. Русек
61'
59'
ГОЛ! 0:1!
М. Хлаваты
Пас отдал
P. Cerny
56'
Замена
B. Pikul
️️️️
М. Хелешич
Замена
А. Русек
️️️️
О. Змозла
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
77
Ян Водганел
ЛП
8
Филип Зорван
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
25
Denis Ventura
ЦП
20
Иржи Слама
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Пардубице
1
Флориан Ницэ
ВР
20
Матей Хелешич
ЛЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
32
Leandro Jabá
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
31
Доминик Костка
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Сигма
0
L. Gressak
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
99
Dele Israel
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
17
David Vanecek
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
6
Tomas Koukola
ЦЗ
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
14
E. Tischler
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
10
B. Pikul
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
3-4-3
7
Брейте
21
Змозла
38
Покорны
19
Враштил
77
Водганел
30
25
8
Зорван
1
13
Хытил
20
Слама
4-4-2
1
Ницэ
27
Влчек
2
Гранац
4
Члумецки
20
Хелешич
32
19
Хлаваты
39
Яношек
7
Вацек
9
31
Костка
7
Брейте
0
0
7
Брейте
77
Водганел
17
17
77
Водганел
21
Змозла
9
Русек
9
Русек
21
Змозла
8
Зорван
44
44
8
Зорван
19
Хлаваты
6
6
19
Хлаваты
20
Хелешич
10
10
20
Хелешич
Остались в запасе
Сигма
Пардубице
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
99
Dele Israel
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
35
Якуб Маркович
ВР
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
14
E. Tischler
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
99
Dele Israel
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
14
E. Tischler
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Сигма - Пардубице
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
Новости команд
Все
Сигма
Пардубице
«Майнц» – «Сигма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Майнц» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.00
19 марта
«Сигма» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Сигма» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.62
11 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
«Майнц» – «Сигма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Майнц» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.00
19 марта
«Сигма» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Сигма» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.62
11 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+