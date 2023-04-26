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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Сигма
Яблонец - Сигма: обзор матча 26 апреля 2023
Яблонец
26.04.2023, среда, 18:30
Чехия. Фортуна Лига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Сигма
16'
Я. Храмоста
25'
В. Сейк
81'
М. Хытил (П)
90+5'
V. Benes
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Яблонец - Сигма
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
V. Benes
Замена
Д. Штепанек
️️️️
Я. Храмоста
90'
88'
Замена
D. Vanecek
️️️️
M. Pospisil
Желтая карточка
Я. Гануш
86'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
В. Йовович
84'
81'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Хытил
65'
Желтая карточка
Ю. Хватал
Замена
М. Чернак
️️️️
М. Полидар
54'
Желтая карточка
Я. Поважанец
51'
35'
Желтая карточка
L. Gressak
35'
Замена
Р. Брейте
️️️️
L. Gressak
35'
Замена
Я. Фортельный
️️️️
D. Ventura
ГОЛ! 2:0!
В. Сейк
Пас отдал
В. Йовович
25'
ГОЛ! 1:0!
Я. Храмоста
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
14
Daniel Souček
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
10
Павел Шулц
АП
10
Вацлав Сейк
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Сигма
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
32
Vit Benes
ЦЗ
0
L. Gressak
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
25
Denis Ventura
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
26
Martin Pospisil
ЦП
11
P. Zifcak
ЦФ
44
Матуш Мачик
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Яблонец
44
Якуб Суровчик
ВР
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
23
Ishaku Konda
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
8
Филип Зорван
ЦП
17
David Vanecek
ЦФ
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
99
Dele Israel
ЦФ
17
Denis Kramar
ЦФ
3-3-2-2
1
Гануш
4
Мартинец
21
Крал
21
Полидар
3
Хюбшман
14
7
Поважанец
8
Йовович
10
Шулц
19
Храмоста
10
Сейк
3-2-3-3
38
Покорны
32
0
30
Хватал
21
Змозла
25
30
26
13
Хытил
44
Мачик
11
19
Храмоста
23
Штепанек
23
Штепанек
19
Храмоста
8
Йовович
9
Икаунекс
9
Икаунекс
8
Йовович
21
Полидар
95
Чернак
95
Чернак
21
Полидар
0
7
Брейте
7
Брейте
0
26
17
17
26
25
8
Фортельный
8
Фортельный
25
Остались в запасе
Яблонец
Сигма
44
Якуб Суровчик
ВР
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
10
Войтех Патрак
ЦП
23
Ishaku Konda
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
8
Филип Зорван
ЦП
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
99
Dele Israel
ЦФ
17
Denis Kramar
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
44
Якуб Суровчик
ВР
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
10
Войтех Патрак
ЦП
23
Ishaku Konda
ЦФ
Остались в запасе
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
8
Филип Зорван
ЦП
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
99
Dele Israel
ЦФ
17
Denis Kramar
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Яблонец - Сигма
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
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