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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Спарта
Сигма - Спарта: обзор матча 07 мая 2023
Сигма
07.05.2023, воскресенье, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, группа A, 1 тур
0 : 1
Завершен
Спарта
26'
М. Минчев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сигма - Спарта
Желтая карточка
Ф. Зорван
90'
+5
Желтая карточка
М. Хытил
90'
89'
Замена
Д. Павелка
️️️️
К. Кайринен
Замена
D. Vanecek
️️️️
Р. Брейте
88'
Замена
Я. Водганел
️️️️
Ю. Хватал
76'
70'
Замена
Я. Мейдр
️️️️
К. Хойер
70'
Замена
К. Данек
️️️️
М. Минчев
62'
Замена
Л. Гараслин
️️️️
А. Карабец
62'
Замена
Л. Садилек
️️️️
К. Лячи
Замена
Ф. Зорван
️️️️
D. Ventura
62'
Желтая карточка
Р. Брейте
52'
52'
Желтая карточка
М. Минчев
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Минчев
Пас отдал
К. Лячи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
32
Vit Benes
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
25
Denis Ventura
ЦП
26
Martin Pospisil
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
44
Матуш Мачик
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Спарта
32
Матей Коварж
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
26
Патрик Выдра
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Сигма
0
L. Gressak
ЦЗ
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
77
Ян Водганел
ЛП
8
Филип Зорван
ЦП
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
17
Denis Kramar
ЦФ
17
David Vanecek
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
9
Кристоф Данек
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
42
Войтех Ворел
ЦФ
4-3-3
7
Брейте
21
Змозла
38
Покорны
32
30
Хватал
25
26
30
13
Хытил
20
Слама
44
Мачик
3-1-5-1
32
Коварж
27
Панак
30
Зелены
5
Хойер
37
Крейчи
26
Выдра
6
Кайринен
17
Минчев
9
Карабец
20
Лячи
7
Кухта
30
Хватал
77
Водганел
77
Водганел
30
Хватал
25
8
Зорван
8
Зорван
25
7
Брейте
17
17
7
Брейте
5
Хойер
19
Мейдр
19
Мейдр
5
Хойер
17
Минчев
9
Данек
9
Данек
17
Минчев
6
Кайринен
8
Павелка
8
Павелка
6
Кайринен
20
Лячи
18
Садилек
18
Садилек
20
Лячи
9
Карабец
10
Гараслин
10
Гараслин
9
Карабец
Остались в запасе
Сигма
Спарта
0
L. Gressak
ЦЗ
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
17
Denis Kramar
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
29
Милан Хеча
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
11
Авер Мабиль
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
0
L. Gressak
ЦЗ
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
17
Denis Kramar
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
Остались в запасе
29
Милан Хеча
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
11
Авер Мабиль
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Сигма - Спарта
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
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