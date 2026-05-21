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€ 900 тыс

Абдулрахман Гариб - статистика

Аль-Наср
31 марта 1997 (29)
#29 | Нападающий
164 см
Саудовская Аравия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Наср
23
2
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 1
21.05.2026
Дамак
87' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Наср
1 : 1
12.05.2026
Аль-Хиляль
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Шабаб
2 : 4
07.05.2026
Аль-Наср
1' - 71'
10'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
03.05.2026
Аль-Наср
86' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Наср
2 : 0
29.04.2026
Аль-Ахли
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Наср
1 : 0
15.04.2026
Аль-Иттифак
89' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Охдуд
0 : 2
11.04.2026
Аль-Наср
82' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Наср
5 : 2
03.04.2026
Аль-Нажма
1' - 90'
85'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Халидж
0 : 5
14.03.2026
Аль-Наср
90' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Наср
1 : 0
07.03.2026
Неом
64' - 90'
90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Фейха
1 : 3
28.02.2026
Аль-Наср
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Нажма
0 : 5
25.02.2026
Аль-Наср
57' - 90'
80'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Наср
4 : 0
21.02.2026
Аль-Хазм
87' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Фат
0 : 2
14.02.2026
Аль-Наср
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Наср
2 : 0
06.02.2026
Аль-Иттихад
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Рияд
0 : 1
02.02.2026
Аль-Наср
1' - 89'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Холуд
0 : 3
30.01.2026
Аль-Наср
67' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Наср
1 : 0
26.01.2026
Аль-Таавун
89' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Дамак
1 : 2
21.01.2026
Аль-Наср
1' - 87'
5'
80'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Наср
3 : 2
17.01.2026
Аль-Шабаб
65' - 90'
76'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
12.01.2026
Аль-Наср
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Наср
1 : 2
08.01.2026
Аль-Кадисия
90' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
3 : 2
02.01.2026
Аль-Наср
86' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Иттифак
2 : 2
30.12.2025
Аль-Наср
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Наср
3 : 0
27.12.2025
Аль-Охдуд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Неом
1 : 3
08.11.2025
Аль-Наср
90' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Наср
2 : 1
01.11.2025
Аль-Фейха
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Хазм
0 : 2
25.10.2025
Аль-Наср
90' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Наср
5 : 1
18.10.2025
Аль-Фат
88' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Иттихад
0 : 2
26.09.2025
Аль-Наср
90' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Наср
5 : 1
20.09.2025
Аль-Рияд
63' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Наср
2 : 0
14.09.2025
Аль-Холуд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Таавун
0 : 5
29.08.2025
Аль-Наср
90' - 90'
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