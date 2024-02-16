Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Матчи
Новости
Бонусы
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
ЧМ-2026
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Ямаль
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бразилия. Серия А
Команды
Коринтианс
Матеузиньо
Трансферы
€ 6 млн
Матеузиньо - трансферы
Коринтианс
8 сентября 2000 (25)
#2 | Защитник
171 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
16.02.24 / 31.12.28
Фламенго
Коринтианс
4 млн €
Главные новости
Позорное поражение «Спартака», вердикт по отмене гола «Балтики» в ворота «Зенита», пожизненный бан Садыгова от ФИФА и другие новости
02:22
Видео
Месси впервые посетил Белый дом и встретился с Трампом – президент США рассказал о бомбежках Ирана
02:00
Гусев раскрыл, как ему удалось реанимировать карьеру Нгамале
01:45
Видео
Мостовой одним словом описал ошибку спартаковца Джику в дерби с «Динамо»
01:40
Шалимов объяснил провал «Спартака» в дерби с «Динамо»
01:16
1
Видео
«Это звонят с ФСБ»: Степашин – в раздевалке «Динамо» после 5:2 в дерби
00:55
3
Радимов дал прогноз, когда «Спартак» уволит Карседо
00:32
2
Капитан «Спартака» объяснил 2:5 от «Динамо»
00:19
Реакция Жиркова на разгром «Спартака» в дерби с «Динамо»
00:16
Гусев прокомментировал разгромную победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 23:59
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: