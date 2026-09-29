Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 8 млн

Матеузиньо - статистика

Коринтианс
8 сентября 2000 (26)
#2 | Защитник
171 см
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
61' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коринтианс
1 : 3
20.09.2026
Флуминенсе
1' - 90'
35'
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Коринтианс
0 : 1
17.09.2026
Эстудиантес
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Фламенго
2 : 1
13.09.2026
Коринтианс
67' - 90'
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Эстудиантес
1 : 1
10.09.2026
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коринтианс
1 : 2
07.09.2026
Шапекоэнсе
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коринтианс
23
1
2
5
1
Витория
13
2
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коринтианс
1 : 3
20.09.2026
Флуминенсе
1' - 90'
35'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Фламенго
2 : 1
13.09.2026
Коринтианс
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коринтианс
1 : 2
07.09.2026
Шапекоэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Коринтианс
0 : 1
30.08.2026
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Коринтианс
1 : 2
17.08.2026
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Брагантино
0 : 2
10.08.2026
Коринтианс
1' - 90'
87'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Коринтианс
0 : 0
31.07.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
87'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Баия
1 : 1
26.07.2026
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коринтианс
3 : 0
24.07.2026
Ремо
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Гремио
1 : 3
30.05.2026
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Коринтианс
1 : 0
25.05.2026
Атлетико Минейро
1' - 90'
88'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Ботафого
3 : 1
17.05.2026
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Коринтианс
3 : 2
11.05.2026
Сан-Паулу
1' - 90'
52'
89'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Витория
4 : 1
03.05.2026
Коритиба
1' - 46'
32'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 1
27.04.2026
Витория
1' - 74'
22'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Витория
0 : 0
19.04.2026
Коринтианс
1' - 76'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Коринтианс
0 : 0
13.04.2026
Палмейрас
1' - 71'
44'
71'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Витория
2 : 0
11.04.2026
Сан-Паулу
1' - 71'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Коринтианс
0 : 1
06.04.2026
Интернасьонал
1' - 88'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Шапекоэнсе
1 : 1
05.04.2026
Витория
89' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Флуминенсе
3 : 1
02.04.2026
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Крузейро
3 : 0
02.04.2026
Витория
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Коринтианс
1 : 1
23.03.2026
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Витория
1 : 0
23.03.2026
Мирассол
1' - 75'
68'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Шапекоэнсе
0 : 0
20.03.2026
Коринтианс
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Гремио
2 : 0
20.03.2026
Витория
1' - 87'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сантос
1 : 1
15.03.2026
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Витория
2 : 0
15.03.2026
Атлетико Минейро
1' - 67'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
0 : 2
12.03.2026
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Баия
1 : 1
12.03.2026
Витория
1' - 71'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро
1 : 1
26.02.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 1
20.02.2026
Коринтианс
1' - 90'
16'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Коринтианс
2 : 0
13.02.2026
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Витория
1 : 2
11.02.2026
Фламенго
1' - 67'
52'
30'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Палмейрас
5 : 1
05.02.2026
Витория
64' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
1 : 2
29.01.2026
Баия
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Витория
2 : 0
29.01.2026
Ремо
1' - 81'
Главные новости
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Назван российский футболист, способный заиграть в «Барселоне»: «Умеет на поле практически все»
01:40
Двух чемпионов мира 2022 года не отпустили на прощальный матч Месси
01:18
Червиченко – о победе России над Ираном: «Лимит на легионеров начинает приносить плоды»
00:45
2
Роналду вступил в конфликт с тренером сборной Португалии после одного матча на скамейке запасных
00:30
Ямаль побил рекорд Рауля в сборной Испании
Вчера, 23:59
Лига наций. Испания благодаря 2+1 Ямаля разгромила Хорватию, гол Кейна помог Англии обыграть Чехию
Вчера, 23:37
ВидеоРечь Карпина в раздевалке после победы сборной России над Ираном
Вчера, 23:30
1
Карпин высказался о несостоявшемся возвращении Головина в РПЛ
Вчера, 22:55
Карпин – о Сафонове и Головине: «На следующий матч козыри будут другие»
Вчера, 22:22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+