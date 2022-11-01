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    Захар Тарасенко - статистика

    #88 | Полузащитник
    Имя Захар
    Фамилия Тарасенко
    Команда КАМАЗ
    Состав Основной
    Родной город Гатчина
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 октября 1997 (25 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 225
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 Был в запасе КАМАЗ 0:0 Волга Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КАМАЗ 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.11.2022 1' -60' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:2 Звезда (Санкт-Петербург)
    01.11.2022 1' -63' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:0 Енисей (Красноярск)
    45'
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