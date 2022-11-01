Захар Тарасенко - статистика
#88 | Полузащитник
|Имя
|Захар
|Фамилия
|Тарасенко
|Команда
|КАМАЗ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гатчина
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 225
тыс
|Имя
|Захар
|Фамилия
|Тарасенко
|Команда
|КАМАЗ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гатчина
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КАМАЗ
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|1' -60'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:2
|Звезда (Санкт-Петербург)
|01.11.2022
|1' -63'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Енисей (Красноярск)
|45'