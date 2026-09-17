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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Велес
Нури Абдоков
Статистика
€ 200 тыс
Нури Абдоков - статистика
Велес
16 июля 2000 (26)
#99 | Полузащитник
177 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Торпедо
1 : 1
17.09.2026
Велес
Был в запасе
Статистика по турнирам
Россия. PARI Первая лига 2025/2026
Россия. Кубок 2025/2026
Россия. Кубок 2024/2025
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Россия. Кубок 2021/2022
Россия. ФНЛ 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Факел
14
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Волга
0 : 3
16.05.2026
Факел
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Факел
0 : 0
08.05.2026
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Факел
2 : 0
03.05.2026
Енисей
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Торпедо
2 : 2
27.04.2026
Факел
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Факел
2 : 2
22.04.2026
Шинник
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 29 тур
Чайка
2 : 0
18.04.2026
Факел
46' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
Факел
1 : 3
13.04.2026
Родина
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 2
05.04.2026
Факел
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Нефтехимик
0 : 2
01.04.2026
Факел
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
Факел
0 : 0
28.03.2026
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
Ротор
1 : 0
20.03.2026
Факел
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
Факел
0 : 0
14.03.2026
Черноморец
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Факел
1 : 0
27.02.2026
Урал
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Факел
2 : 0
30.11.2025
Челябинск
87' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Уфа
0 : 4
23.11.2025
Факел
78' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сокол
0 : 1
16.11.2025
Факел
85' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Факел
3 : 2
10.11.2025
Спартак К
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Факел
2 : 0
03.11.2025
Торпедо
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
26.10.2025
Факел
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Факел
4 : 0
20.10.2025
Ротор
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Шинник
0 : 1
11.10.2025
Факел
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Факел
2 : 1
04.10.2025
Волга
81' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Факел
0 : 0
28.09.2025
Чайка
81' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Енисей
1 : 1
20.09.2025
Факел
80' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Родина
2 : 0
15.09.2025
Факел
66' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Факел
1 : 0
08.09.2025
Арсенал
81' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Челябинск
1 : 1
04.09.2025
Факел
1' - 61'
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Урал
2 : 0
31.08.2025
Факел
68' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Факел
1 : 0
24.08.2025
Нефтехимик
1' - 46'
11'
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Черноморец
0 : 1
17.08.2025
Факел
80' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
КАМАЗ
1 : 2
11.08.2025
Факел
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Факел
1 : 0
03.08.2025
Сокол
83' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Факел
1 : 0
27.07.2025
Уфа
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Спартак К
0 : 1
20.07.2025
Факел
Был в запасе
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