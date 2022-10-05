Нури Абдоков - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Нури
|Фамилия
|Абдоков
|Команда
|Кубань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июля 2000 (22 года)
|Рост
|177
|Имя
|Нури
|Фамилия
|Абдоков
|Команда
|Кубань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июля 2000 (22 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кубань
|3
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|46' -90'
|Кубань (Краснодар)
|1:2
|Волга (Ульяновск)
|71'
|02.11.2022
|1' -88'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
(4:5)п
|Кубань (Краснодар)
|67'
|05.10.2022
|1' -46'
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
(2:4)п
|Кубань (Краснодар)