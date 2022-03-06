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    Илья Шведюк - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Илья
    Фамилия Шведюк
    Команда Челябинск
    Состав Основной
    Родной город Благовещенск
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 сентября 1996 (26 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Текстильщик 30 0 0 10 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2022 1' -90' Акрон (Тольятти) 4:1 Текстильщик (Иваново)
    30.04.2022 1' -82' Текстильщик (Иваново) 2:5 Оренбург (Оренбург)
    23.04.2022 1' -90' Томь (Томск) 1:0 Текстильщик (Иваново)
    6'
    16.04.2022 1' -90' Текстильщик (Иваново) 0:5 Факел (Воронеж)
    10.04.2022 1' -90' Балтика (Калининград) 3:0 Текстильщик (Иваново)
    06.04.2022 1' -90' Текстильщик (Иваново) 1:2 Металлург Л (Липецк)
    87'
    02.04.2022 1' -90' Волгарь (Астрахань) 1:1 Текстильщик (Иваново)
    26.03.2022 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 4:0 Текстильщик (Иваново)
    19.03.2022 1' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:0 Текстильщик (Иваново)
    06.03.2022 1' -90' Текстильщик (Иваново) 0:4 Алания (Владикавказ)
    90'
    27.11.2021 1' -90' Спартак-2 (Москва) 2:1 Текстильщик (Иваново)
    49'
    21.11.2021 1' -90' Текстильщик (Иваново) 1:3 Кубань (Краснодар)
    17.11.2021 1' -90' Енисей (Красноярск) 3:0 Текстильщик (Иваново)
    54'
    13.11.2021 1' -46' Текстильщик (Иваново) 1:1 Торпедо (Москва)
    06.11.2021 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 0:1 Краснодар-2 (Краснодар)
    31.10.2021 1' -90' Текстильщик (Иваново) 4:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    51'
    23.10.2021 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 3:1 Текстильщик (Иваново)
    17.10.2021 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 2:2 Акрон (Тольятти)
    13.10.2021 1' -60' Оренбург (Оренбург) 2:0 Текстильщик (Иваново)
    29.09.2021 1' -90' Текстильщик (Иваново) 3:2 Балтика (Калининград)
    10'
    25.09.2021 1' -90' Металлург Л (Липецк) 0:0 Текстильщик (Иваново)
    19.09.2021 1' -90' Текстильщик (Иваново) 1:2 Волгарь (Астрахань)
    15.09.2021 1' -90' Текстильщик (Иваново) 0:3 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    88'
    11.09.2021 1' -90' Текстильщик (Иваново) 3:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    17'
    05.09.2021 1' -90' Текстильщик (Иваново) 2:0 Велес (Москва)
    29.08.2021 1' -90' Алания (Владикавказ) 4:0 Текстильщик (Иваново)
    20.08.2021 1' -90' Текстильщик (Иваново) 1:2 Спартак-2 (Москва)
    14.08.2021 1' -89' Кубань (Краснодар) 1:0 Текстильщик (Иваново)
    08.08.2021 1' -89' Текстильщик (Иваново) 0:1 Енисей (Красноярск)
    31.07.2021 1' -89' Торпедо (Москва) 0:0 Текстильщик (Иваново)
    43'
    24.07.2021 1' -89' Краснодар-2 (Краснодар) 1:1 Текстильщик (Иваново)
    10.07.2021 64' -88' Ротор (Волгоград) 0:0 Текстильщик (Иваново)
    70' 88'
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