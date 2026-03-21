Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алания - Динамо Вл: обзор матча 21 марта 2026

Алания
21.03.2026, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Вл
90+1' Д. Кобесов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Алания - Динамо Вл
Завершен
ГОЛ! 1:0! Давид Кобесов
90' +1
85'
Желтая карточка
Дмитрий Буркин
Желтая карточка
Давид Кобесов
84'
Замена
Руслан Гогниев ️️️️➡️️ Тарас Гаглоев
78'
Замена
️️️️➡️️ Заурбек Рамонов
78'
72'
Замена
Артем Воропаев ️️️️➡️️ Валерий Почивалин
69'
Желтая карточка
Валерий Почивалин
Замена
️️️️➡️️ Артем Закиров
68'
Замена
Давид Кобесов ️️️️➡️️ Сармат Огоев
68'
Желтая карточка
Сослан Качмазов
26'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
1
Давид Бязров
ВР
71
Артур Бязров
ЛЗ
14
Анзор Амиралиев
ЛЗ
4
Сослан Качмазов
ПЗ
5
Алан Багаев
ПЗ
37
Тарас Гаглоев
ЛП
8
Алан Хугаев
ЦП
75
Сармат Огоев
ЦП
9
Артем Закиров
ПП
55
Заурбек Рамонов
ЦФ
99
Махач Абдулхамидов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Фомин
Динамо Вл
1
Антон Шитов
ВР
10
Никита Касаткин
ЛЗ
19
Максим Машнев
ЛЗ
5
Никита Сергеев
ЛЗ
6
Алексей Амелин
ЦЗ
18
Давид Болатаев
ПЗ
13
Валерий Почивалин
ПЗ
47
Тимур Николаев
ПЗ
11
Даниил Копылов
ЦП
9
Илья Юрченко
ЦФ
23
Даниил Агуреев
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Алания
7
Тимур Николов
ЦЗ
18
Давид Кобесов
ЦЗ
7
Исмаил Дибиров
ЦЗ
89
Данил Шашлов
ЦЗ
76
Георгий Каркузаев
ЦЗ
74
Игорь Меликов
ЦЗ
17
Сармат Касаев
ЦЗ
58
Мурат Ышык
ЦЗ
57
Давид Тепсикоев
ЦЗ
21
Артур Козырев
ЦЗ
27
Руслан Гогниев
ЦЗ
3
Артур Кусков
ЦЗ
Динамо Вл
36
Артем Воропаев
ЦЗ
44
Дмитрий Осипов
ЦЗ
5
Илья Шведюк
ЦЗ
10
Никита Рожков
ЦЗ
16
Андрей Кулагин
ЦЗ
40
Дмитрий Буркин
ЦЗ
83
Дмитрий Канаев
ЦЗ
7
Дмитрий Ращупкин
ЦЗ
99
Антон Убониев
ЦЗ
4-4-2
1
Бязров
14
Амиралиев
4
Качмазов
71
Бязров
5
Багаев
37
Гаглоев
8
Хугаев
75
Огоев
9
Закиров
99
Абдулхамидов
55
Рамонов
3-2-1-2
1
Шитов
10
Касаткин
19
Машнев
6
Амелин
47
Николаев
5
Сергеев
11
Копылов
23
Агуреев
9
Юрченко
75
Огоев
18
Кобесов
18
Кобесов
75
Огоев
37
Гаглоев
27
Гогниев
27
Гогниев
37
Гаглоев
13
Почивалин
36
Воропаев
36
Воропаев
13
Почивалин
40
Буркин
40
Буркин
Остались в запасе
Алания
Динамо Вл
7
Тимур Николов
ЦЗ
7
Исмаил Дибиров
ЦЗ
89
Данил Шашлов
ЦЗ
76
Георгий Каркузаев
ЦЗ
74
Игорь Меликов
ЦЗ
17
Сармат Касаев
ЦЗ
58
Мурат Ышык
ЦЗ
57
Давид Тепсикоев
ЦЗ
21
Артур Козырев
ЦЗ
3
Артур Кусков
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Фомин
44
Дмитрий Осипов
ЦЗ
5
Илья Шведюк
ЦЗ
10
Никита Рожков
ЦЗ
16
Андрей Кулагин
ЦЗ
83
Дмитрий Канаев
ЦЗ
7
Дмитрий Ращупкин
ЦЗ
99
Антон Убониев
ЦЗ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Остались в запасе
7
Тимур Николов
ЦЗ
7
Исмаил Дибиров
ЦЗ
89
Данил Шашлов
ЦЗ
76
Георгий Каркузаев
ЦЗ
74
Игорь Меликов
ЦЗ
17
Сармат Касаев
ЦЗ
58
Мурат Ышык
ЦЗ
57
Давид Тепсикоев
ЦЗ
21
Артур Козырев
ЦЗ
3
Артур Кусков
ЦЗ
Остались в запасе
44
Дмитрий Осипов
ЦЗ
5
Илья Шведюк
ЦЗ
10
Никита Рожков
ЦЗ
16
Андрей Кулагин
ЦЗ
83
Дмитрий Канаев
ЦЗ
7
Дмитрий Ращупкин
ЦЗ
99
Антон Убониев
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Фомин
Главный тренер
Константин Дзуцев
Статистика матча Алания - Динамо Вл
2
4
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
11
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
13
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
0
Информация о матче
Главный судья:
P. Lysenko
Стадион:
им. С.Билимханова
Новости команд
Все
Алания
Динамо Вл
«Балтика» может пополниться воспитанником «Спартака»
22 июня
9
Владивосток приблизился к возвращению в РПЛ
14 июня
1
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Амкар» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.60
13 июня
«Тюмень» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.95
13 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Тюмень» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.95
13 июня
Чемпион России добился повышения в классе
11 июня
«Алания» – «Амкар»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
«Алания» – «Динамо» Ставрополь: прогноз и ставки на матч Второй лиги А 1 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
31 марта
«Балтика» может пополниться воспитанником «Спартака»
22 июня
9
Владивосток приблизился к возвращению в РПЛ
14 июня
1
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Амкар» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.60
13 июня
Заявление ФНЛ о неявке «Кубани» во Владивосток
2 мая
6
Больше новостей
Последние матчи
Все
Алания
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Тюмень
2 : 2
14.06.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
14.06.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
0 : 0
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
1 : 1
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
30.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Тюмень
2 : 2
14.06.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
1 : 1
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Киров
3 : 2
30.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Алания
1 : 2
24.05.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
20.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
14.06.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
0 : 0
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
30.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Вл
0 : 2
24.05.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо-2
2 : 1
20.05.2026
Динамо Вл
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 