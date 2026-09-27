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Депортиво Перейра
Джорди Арарат
Статистика
Джорди Арарат - статистика
Депортиво Перейра
3 января 1996 (30), Богота
#20 | Защитник
185 см
Армения
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Колумбия. Примера А, 12 тур
Депортиво Перейра
0 : 0
27.09.2026
Интернасьонал де Богота
1' - 70'
Колумбия. Примера А, 11 тур
Агилас Дорадас
2 : 2
19.09.2026
Депортиво Перейра
1' - 78'
69'
Колумбия. Примера А, 10 тур
Депортиво Перейра
1 : 3
13.09.2026
Атлетико Букараманга
1' - 70'
Колумбия. Примера А, 9 тур
Депортиво Перейра
1 : 1
07.09.2026
Мильонариос
1' - 90'
67'
Колумбия. Примера А, 8 тур
Депортиво Пасто
1 : 2
01.09.2026
Депортиво Перейра
1' - 88'
5'
Статистика по турнирам
Колумбия. Примера А 2026
Лига наций 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Лига конференций 2021/2022
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Армения
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 2
27.09.2022
Армения
1' - 60'
Лига наций, 5 тур
Армения
0 : 5
24.09.2022
Украина
75' - 90'
Лига наций, 4 тур
Армения
1 : 4
14.06.2022
Шотландия
Был в запасе
Лига наций, 3 тур
Украина
3 : 0
11.06.2022
Армения
1' - 90'
Лига наций, 1 тур
Армения
1 : 0
04.06.2022
Ирландия
Был в запасе
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