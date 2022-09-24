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Расписание матчей
Лига наций
Армения - Украина
Армения - Украина: обзор матча 24 сентября 2022
Армения
24.09.2022, суббота, 16:00
Лига наций, группа B1, 5 тур
0 : 5
Завершен
Украина
22'
А. Тымчик
57'
А. Зубков
69'
А. Довбик
81'
Д. Игнатенко
84'
А. Довбик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Армения - Украина
Желтая карточка
О. Арутюнян
88'
84'
ГОЛ! 0:5!
А. Довбик
81'
ГОЛ! 0:4!
Д. Игнатенко
Пас отдал
А. Довбик
76'
Замена
Н. Матвиенко
️️️️
С. Кривцов
Замена
Т. Восканян
️️️️
Г. Мкоян
75'
Замена
Д. Арарат
️️️️
Ж. Маргарян
75'
Желтая карточка
А. Дашян
72'
72'
Замена
М. Мудрик
️️️️
А. Зубков
69'
ГОЛ! 0:3!
А. Довбик
Пас отдал
А. Зубков
67'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
В. Цыганков
67'
Замена
А. Довбик
️️️️
Р. Яремчук
61'
Желтая карточка
С. Кривцов
57'
ГОЛ! 0:2!
А. Зубков
Пас отдал
А. Тымчик
46'
Замена
А. Пихаленок
️️️️
С. Сидорчук
Замена
О. Арутюнян
️️️️
В. Бичахчян
46'
30'
Желтая карточка
С. Сидорчук
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Тымчик
Пас отдал
А. Зубков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
1
Давид Юрченко
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
0
Грайр Мкоян
ЦЗ
5
Артак Григорян
ОП
11
Тигран Барсегян
ЦП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
20
Артак Дашян
АП
10
Лукас Зелараян
АП
7
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Украина
1
Андрей Лунин
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
0
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
19
Данил Игнатенко
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
20
Александр Зубков
ПВ
15
Виктор Цыганков
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Армения
12
Станислав Бучнев
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
20
Карен Мурадян
ЦЗ
9
Акоп Акопян
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
4
Джорди Арарат
ПЗ
9
Артур Серобян
ЛВ
10
Жирайр Шагоян
ЛВ
0
Сероб Галстян
ЛВ
11
Ованес Арутюнян
ЦП
21
Сергей Мкртчян
ЦФ
Украина
23
Дмитрий Ризнык
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
7
Михаил Мудрик
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
17
Александр Пихаленок
ЦП
8
Руслан Малиновский
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
3-1-3-3
1
Юрченко
15
Маргарян
0
Мкоян
2
Калисир
5
Григорян
11
Барсегян
23
Бичахчян
19
Амбарцумян
20
Дашян
7
Байрамян
10
Зелараян
3-2-2-2-1
1
Лунин
0
Качараба
4
Кривцов
13
Забарный
18
Тымчик
16
Миколенко
19
Игнатенко
5
Сидорчук
15
Цыганков
20
Зубков
9
Яремчук
0
Мкоян
4
Восканян
4
Восканян
0
Мкоян
15
Маргарян
4
Арарат
4
Арарат
15
Маргарян
23
Бичахчян
11
Арутюнян
11
Арутюнян
23
Бичахчян
4
Кривцов
22
Матвиенко
22
Матвиенко
4
Кривцов
5
Сидорчук
17
Пихаленок
17
Пихаленок
5
Сидорчук
20
Зубков
7
Мудрик
7
Мудрик
20
Зубков
15
Цыганков
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
15
Цыганков
9
Яремчук
11
Довбик
11
Довбик
9
Яремчук
Остались в запасе
Армения
Украина
12
Станислав Бучнев
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
20
Карен Мурадян
ЦЗ
9
Акоп Акопян
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
9
Артур Серобян
ЛВ
10
Жирайр Шагоян
ЛВ
0
Сероб Галстян
ЛВ
21
Сергей Мкртчян
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
23
Дмитрий Ризнык
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
8
Руслан Малиновский
АП
Главный тренер
Александр Петраков
Остались в запасе
12
Станислав Бучнев
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
20
Карен Мурадян
ЦЗ
9
Акоп Акопян
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
9
Артур Серобян
ЛВ
10
Жирайр Шагоян
ЛВ
0
Сероб Галстян
ЛВ
21
Сергей Мкртчян
ЦФ
Остались в запасе
23
Дмитрий Ризнык
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
8
Руслан Малиновский
АП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Александр Петраков
Статистика матча Армения - Украина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
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