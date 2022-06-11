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Расписание матчей
Лига наций
Украина - Армения
Украина - Армения: обзор матча 11 июня 2022
Украина
11.06.2022, суббота, 16:00
Лига наций, группа B1, 3 тур
3 : 0
Завершен
Армения
61'
Р. Малиновский
77'
А. Караваев
84'
В. Миколенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Украина - Армения
90'
Желтая карточка
Т. Восканян
89'
Желтая карточка
С. Адамян
Желтая карточка
Н. Матвиенко
87'
ГОЛ! 3:0!
В. Миколенко
84'
Замена
Д. Игнатенко
️️️️
С. Сидорчук
84'
80'
Замена
Э. Малакян
️️️️
А. Дашян
Замена
А. Зубков
️️️️
М. Мудрик
78'
ГОЛ! 2:0!
А. Караваев
77'
Замена
В. Миколенко
️️️️
А. Зинченко
77'
Замена
А. Пихаленок
️️️️
Н. Шапаренко
70'
Замена
А. Довбик
️️️️
Р. Яремчук
70'
Желтая карточка
А. Зинченко
66'
66'
Замена
О. Арутюнян
️️️️
Т. Барсегян
ГОЛ! 1:0!
Р. Малиновский
Пас отдал
А. Караваев
61'
55'
Замена
С. Адамян
️️️️
Э. Бабаян
55'
Замена
В. Бичахчян
️️️️
Х. Байрамян
52'
Желтая карточка
Х. Байрамян
Желтая карточка
И. Забарный
45'
+2
45'
+2
Желтая карточка
Э. Бабаян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
7
Михаил Мудрик
ЛВ
10
Николай Шапаренко
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
8
Руслан Малиновский
АП
15
Виктор Цыганков
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Армения
1
Давид Юрченко
ВР
0
Грайр Мкоян
ЛЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
4
Джорди Арарат
ПЗ
7
Хорен Байрамян
ЛВ
8
Соломон Удо
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
20
Артак Дашян
ПВ
9
Эдгар Бабаян
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Украина
23
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
0
Тарас Качараба
ЦЗ
25
Денис Попов
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
19
Данил Игнатенко
ЦП
17
Александр Пихаленок
ЦП
20
Александр Зубков
ПВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
11
Артем Довбик
ЦФ
Армения
12
Арсен Бегларян
ВР
12
Станислав Бучнев
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
9
Артур Серобян
ЛВ
21
Рудик Мкртчян
ОП
5
Артак Григорян
ОП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
11
Ованес Арутюнян
ЦП
0
Эдгар Малакян
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
4-2-3-1
12
Пятов
17
Зинченко
22
Матвиенко
13
Забарный
21
Караваев
10
Шапаренко
5
Сидорчук
7
Мудрик
8
Малиновский
15
Цыганков
9
Яремчук
3-2-2-2-1
1
Юрченко
13
Оганесян
5
Мкртчян
4
Восканян
4
Арарат
0
Мкоян
8
Удо
11
Барсегян
20
Дашян
7
Байрамян
9
Бабаян
17
Зинченко
16
Миколенко
16
Миколенко
17
Зинченко
5
Сидорчук
19
Игнатенко
19
Игнатенко
5
Сидорчук
10
Шапаренко
17
Пихаленок
17
Пихаленок
10
Шапаренко
7
Мудрик
20
Зубков
20
Зубков
7
Мудрик
9
Яремчук
11
Довбик
11
Довбик
9
Яремчук
7
Байрамян
23
Бичахчян
23
Бичахчян
7
Байрамян
11
Барсегян
11
Арутюнян
11
Арутюнян
11
Барсегян
20
Дашян
0
Малакян
0
Малакян
20
Дашян
9
Бабаян
22
Адамян
22
Адамян
9
Бабаян
Остались в запасе
Украина
Армения
23
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
0
Тарас Качараба
ЦЗ
25
Денис Попов
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
12
Арсен Бегларян
ВР
12
Станислав Бучнев
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
21
Рудик Мкртчян
ОП
5
Артак Григорян
ОП
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
9
Артур Серобян
ЛВ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
23
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
0
Тарас Качараба
ЦЗ
25
Денис Попов
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Остались в запасе
12
Арсен Бегларян
ВР
12
Станислав Бучнев
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
21
Рудик Мкртчян
ОП
5
Артак Григорян
ОП
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
9
Артур Серобян
ЛВ
Главный тренер
Александр Петраков
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Украина - Армения
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Стадион:
ЛКС
Где смотреть матч:
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