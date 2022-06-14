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Расписание матчей
Лига наций
Армения - Шотландия
Армения - Шотландия: обзор матча 14 июня 2022
Армения
14.06.2022, вторник, 19:00
Лига наций, группа B1, 4 тур
1 : 4
Завершен
Шотландия
6'
В. Бичахчян
14'
С. Армстронг
45+1'
С. Армстронг
50'
Д. МакГинн
54'
Ч. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Армения - Шотландия
90'
+1
Желтая карточка
С. Мактоминей
Красная карточка
К. Оганесян
90'
+1
85'
Замена
А. Кэмпбелл
️️️️
Г. Хэнли
74'
Замена
Д. Браун
️️️️
Ч. Адамс
64'
Замена
Э. Ролстон
️️️️
Н. Паттерсон
64'
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
Д. МакГинн
63'
Замена
Л. Фергюсон
️️️️
Б. Гилмор
Замена
С. Удо
️️️️
В. Бичахчян
59'
Замена
К. Оганесян
️️️️
Х. Байрамян
59'
Замена
В. Ангуло
️️️️
Э. Сперцян
58'
54'
ГОЛ! 1:4!
Ч. Адамс
Пас отдал
С. Армстронг
50'
ГОЛ! 1:3!
Д. МакГинн
Пас отдал
Н. Паттерсон
Желтая карточка
О. Амбарцумян
48'
Желтая карточка
Э. Сперцян
47'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
С. Армстронг
Пас отдал
Д. МакГинн
Вторая желтая
А. Оганесян
44'
Желтая карточка
А. Оганесян
44'
Желтая карточка
В. Ароян
32'
20'
Желтая карточка
Ч. Адамс
14'
ГОЛ! 1:1!
С. Армстронг
Пас отдал
Ч. Адамс
ГОЛ! 1:0!
В. Бичахчян
Пас отдал
Т. Барсегян
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
1
Давид Юрченко
ВР
7
Хорен Байрамян
ЛЗ
14
Арман Оганесян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
0
Грайр Мкоян
ПЗ
5
Артак Григорян
ОП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
10
Эдуард Сперцян
АП
20
Артак Дашян
АП
11
Тигран Барсегян
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
4
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Билли Гилмор
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Че Адамс
ЦФ
Армения
16
Генри Авагян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
4
Джорди Арарат
ПЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
9
Артур Серобян
ЛВ
11
Ованес Арутюнян
ЦП
8
Соломон Удо
ЦП
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
0
Эдгар Малакян
ПП
9
Эдгар Бабаян
ЦФ
Шотландия
12
Лиам Келли
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
22
Энтони Ролстон
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
16
Росс МакКрори
ОП
0
Аллан Кэмпбелл
ОП
18
Дэвид Тернбулл
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
11
Райан Кристи
АП
14
Росс Стюарт
ЦФ
0
Джейкоб Браун
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Юрченко
7
Байрамян
14
Оганесян
3
Ароян
0
Мкоян
5
Григорян
19
Амбарцумян
23
Бичахчян
20
Дашян
10
Сперцян
11
Барсегян
4-5-1
21
Гордон
22
Паттерсон
5
Хэнли
13
Хендри
15
Тэйлор
4
Мактоминей
17
Армстронг
7
МакГинн
8
МакГрегор
8
Гилмор
10
Адамс
7
Байрамян
13
Оганесян
13
Оганесян
7
Байрамян
23
Бичахчян
8
Удо
8
Удо
23
Бичахчян
10
Сперцян
6
Ангуло
6
Ангуло
10
Сперцян
22
Паттерсон
22
Ролстон
22
Ролстон
22
Паттерсон
5
Хэнли
0
Кэмпбелл
0
Кэмпбелл
5
Хэнли
7
МакГинн
18
Тернбулл
18
Тернбулл
7
МакГинн
8
Гилмор
19
Фергюсон
19
Фергюсон
8
Гилмор
10
Адамс
0
Браун
0
Браун
10
Адамс
Остались в запасе
Армения
Шотландия
16
Генри Авагян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
4
Джорди Арарат
ПЗ
11
Ованес Арутюнян
ЦП
0
Эдгар Малакян
ПП
9
Артур Серобян
ЛВ
9
Эдгар Бабаян
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
16
Росс МакКрори
ОП
12
Лиам Келли
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
11
Райан Кристи
АП
14
Росс Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
16
Генри Авагян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
4
Джорди Арарат
ПЗ
11
Ованес Арутюнян
ЦП
0
Эдгар Малакян
ПП
9
Артур Серобян
ЛВ
9
Эдгар Бабаян
ЦФ
Остались в запасе
16
Росс МакКрори
ОП
12
Лиам Келли
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
11
Райан Кристи
АП
14
Росс Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Армения - Шотландия
4
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
Где смотреть матч:
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