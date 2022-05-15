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Марко Михоевич
Статистика
Марко Михоевич - статистика
Завершил карьеру
21 апреля 1996 (30)
#3 | Защитник
188 см
Босния и Герцеговина
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2021/2022
Турция. Суперлига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гезтепе
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 37 тур
Гезтепе
0 : 2
15.05.2022
Бешикташ
1' - 63'
Турция. Суперлига, 36 тур
Карагюмрюк
3 : 1
07.05.2022
Гезтепе
1' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 7
01.05.2022
Ризеспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Газиантеп
1 : 1
23.04.2022
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Фенербахче
2 : 0
16.04.2022
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Гезтепе
1 : 2
09.04.2022
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Гезтепе
4 : 0
09.01.2022
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Был в запасе
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