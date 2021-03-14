Тенгиз Цикаридзе - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Тенгиз
|Фамилия
|Цикаридзе
|Команда
|Жетысу
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гори
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Тенгиз
|Фамилия
|Цикаридзе
|Команда
|Жетысу
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гори
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2021
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|02.05.2021
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|2:0
|Томь (Томск)
|28.04.2021
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|3:0
|Чайка (Песчанокопское)
|17.04.2021
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|0:0
|Велес (Москва)
|11.04.2021
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|0:1
|Томь (Томск)
|07.04.2021
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|03.04.2021
|1' -37'
|Акрон (Тольятти)
|0:0
|Томь (Томск)
|34'
|28.03.2021
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|24.03.2021
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|2:3
|Томь (Томск)
|14.03.2021
|1' -46'
|Волгарь (Астрахань)
|2:1
|Томь (Томск)
|10.03.2021
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:3
|Крылья Советов (Самара)