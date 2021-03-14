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    Тенгиз Цикаридзе - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Тенгиз
    Фамилия Цикаридзе
    Команда Жетысу
    Состав Основной
    Родной город Гори
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 декабря 1995 (27 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 75
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2021 Был в запасе Томь (Томск) 1:0 Енисей (Красноярск)
    02.05.2021 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 2:0 Томь (Томск)
    28.04.2021 Был в запасе Томь (Томск) 3:0 Чайка (Песчанокопское)
    17.04.2021 Был в запасе Томь (Томск) 0:0 Велес (Москва)
    11.04.2021 Был в запасе Балтика (Калининград) 0:1 Томь (Томск)
    07.04.2021 Был в запасе Томь (Томск) 1:1 Краснодар-2 (Краснодар)
    03.04.2021 1' -37' Акрон (Тольятти) 0:0 Томь (Томск)
    34'
    28.03.2021 Был в запасе Томь (Томск) 1:0 Торпедо (Москва)
    24.03.2021 Был в запасе Шинник (Ярославль) 2:3 Томь (Томск)
    14.03.2021 1' -46' Волгарь (Астрахань) 2:1 Томь (Томск)
    10.03.2021 Был в запасе Томь (Томск) 1:3 Крылья Советов (Самара)
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