Виталий Сычев - статистика
#35 | Вратарь
|Имя
|Виталий
|Фамилия
|Сычев
|Команда
|Акрон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Барнаул
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 марта 2000 (23 года)
|Рост
|200
|Имя
|Виталий
|Фамилия
|Сычев
|Команда
|Акрон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Барнаул
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 марта 2000 (23 года)
|Рост
|200
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Акрон
|0:0
|Краснодар-2
|Россия. Первая лига, 21 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Акрон
|2:0
|Торпедо
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|16.11.2022
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Алания (Владикавказ)
|02.11.2022
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|5:0
|Пересвет (Домодедово)