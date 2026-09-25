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Ирландия. Премьер Дивизион
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Шелбурн
Адемипо Одубеко
Статистика
€ 150 тыс
Адемипо Одубеко - статистика
Шелбурн
21 октября 2002 (23)
#11 | Нападающий
Ирландия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Ирландия. Премьер Дивизион, 11 тур
Голуэй Юнайтед
1 : 1
25.09.2026
Шелбурн
1' - 90'
58'
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дандолк
2 : 3
18.09.2026
Шелбурн
1' - 78'
10'
Ирландия. Премьер Дивизион, 28 тур
Шэмрок Роверс
0 : 0
04.09.2026
Шелбурн
64' - 90'
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Англия. Чемпионшип 2021/2022
Англия. Кубок 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
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Шелбурн
2
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Шелбурн
1 : 3
12.08.2025
Риека
1' - 90'
86'
Лига Европы, 3 раунд
Риека
1 : 2
06.08.2025
Шелбурн
1' - 46'
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