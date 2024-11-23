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Asumah Abubakar
Статистика
Asumah Abubakar - статистика
Завершил карьеру
#11 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Австралия. А-лига 2024/2025
Швейцария. Суперлига 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Швейцария. Суперлига 2023/2024
Швейцария. Суперлига 2022/2023
Швейцария. Суперлига 2021/2022
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Грассхоппер
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
1 : 1
23.11.2024
Винтертур
89' - 90'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Ивердон
2 : 1
31.08.2024
Грассхоппер
73' - 90'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Грассхоппер
3 : 1
24.08.2024
Сьон
68' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.08.2024
Грассхоппер
1' - 55'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
0 : 3
03.08.2024
Базель
60' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Грассхоппер
2 : 2
27.07.2024
Люцерн
81' - 90'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Лугано
2 : 1
20.07.2024
Грассхоппер
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