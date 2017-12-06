Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Лига Чемпионов 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Лига Чемпионов 2009/2010 Кубок УЕФА 2007/2008