Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фабиан Фрай - статистика

Завершил карьеру
8 января 1989 (37), Фрауэнфельд
#20 | Полузащитник
181 см | 75 кг
Швейцария
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Винтертур
29
2
2
5
0
Базель
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Винтертур
2 : 0
22.05.2025
Сьон
71' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
17.05.2025
Ивердон
70' - 90'
90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Цюрих
4 : 1
13.05.2025
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Санкт-Галлен
1 : 4
10.05.2025
Винтертур
70' - 90'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Винтертур
2 : 0
03.05.2025
Грассхоппер
75' - 90'
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Грассхоппер
0 : 1
19.04.2025
Винтертур
67' - 90'
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Винтертур
1 : 0
12.04.2025
Лозанна-Спорт
65' - 90'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Винтертур
0 : 0
05.04.2025
Цюрих
85' - 90'
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Сьон
1 : 2
02.04.2025
Винтертур
57' - 90'
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Винтертур
0 : 2
30.03.2025
Базель
1' - 58'
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Лугано
2 : 1
16.03.2025
Винтертур
1' - 63'
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Ивердон
2 : 1
08.03.2025
Винтертур
1' - 90'
71'
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Винтертур
4 : 0
01.03.2025
Санкт-Галлен
1' - 84'
40'
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Серветт
3 : 1
23.02.2025
Винтертур
1' - 79'
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Винтертур
1 : 0
15.02.2025
Янг Бойз
1' - 76'
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Люцерн
3 : 2
09.02.2025
Винтертур
1' - 46'
33'
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Винтертур
0 : 2
06.02.2025
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Ивердон
3 : 0
02.02.2025
Винтертур
1' - 66'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Винтертур
2 : 3
25.01.2025
Лугано
1' - 72'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Янг Бойз
0 : 0
18.01.2025
Винтертур
1' - 68'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Винтертур
3 : 4
14.12.2024
Люцерн
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Винтертур
1 : 3
01.12.2024
Сьон
1' - 90'
45'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
1 : 1
23.11.2024
Винтертур
1' - 90'
76'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Винтертур
1 : 0
09.11.2024
Лозанна-Спорт
1' - 90'
51'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Базель
5 : 0
02.11.2024
Винтертур
1' - 66'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 2
30.10.2024
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Винтертур
0 : 6
26.10.2024
Базель
1' - 90'
50'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лозанна-Спорт
2 : 0
20.10.2024
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
1 : 0
05.10.2024
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Лугано
2 : 1
29.09.2024
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Винтертур
1 : 4
22.09.2024
Янг Бойз
1' - 90'
41'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Сьон
1 : 1
31.08.2024
Базель
75' - 90'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Базель
2 : 0
25.08.2024
Ивердон
76' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Серветт
0 : 6
11.08.2024
Базель
67' - 90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
0 : 3
03.08.2024
Базель
60' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Базель
1 : 2
27.07.2024
Лугано
78' - 90'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Лозанна-Спорт
3 : 2
21.07.2024
Базель
1' - 83'
Главные новости
Дегтярев – о новом лимите в РПЛ: «Пусть исполняют – и точка»
12:57
ФотоМесси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
1
«Ситуация странная»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
11:55
7
Карседо подвел итоги стартового отрезка для «Спартака»
11:37
1
Орлов назвал российского футболиста, на которого всем надо равняться
11:27
2
Семин рассказал о больших проблемах в «Локомотиве»
11:15
«Барселона» выдала лучший старт сезона c 1915 года
10:54
2
Бекхэм ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10:40
«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Максименко: подробности
10:20
Тедеско прокомментировал увольнение из «Болоньи» спустя 3,5 месяца после назначения
10:15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+