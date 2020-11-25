|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ковентри
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.03.2021
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|1:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|06.02.2021
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|0:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|02.02.2021
|90' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|30.01.2021
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:1
|Ковентри (Ковентри)
|27.01.2021
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|2:0
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|08.12.2020
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|0:0
|Лутон Таун (Лутон)
|05.12.2020
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|3:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|01.12.2020
|77' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:1
|Ковентри (Ковентри)
|28.11.2020
|77' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Ковентри (Ковентри)
|25.11.2020
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Кардифф (Кардифф)
|20.11.2020
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|0:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)