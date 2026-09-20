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Чехия. Шанс Лига
Команды
Яблонец
Матей Полидар
Статистика
€ 600 тыс
Матей Полидар - статистика
Яблонец
20 декабря 1999 (26)
#21 | Полузащитник
Чехия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Яблонец
1 : 1
20.09.2026
Фастав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Спарта
2 : 0
12.09.2026
Яблонец
1' - 46'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Яблонец
3 : 0
09.09.2026
Баник
1' - 90'
70'
55'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Яблонец
1 : 2
06.09.2026
Слован
Был в запасе
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Лига Европы 2020/2021
Чехия. Синот Лига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Яблонец
5
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Яблонец
1 : 0
27.08.2026
Рейнджерс
1' - 64'
Лига конференций, 4 раунд
Рейнджерс
1 : 0
20.08.2026
Яблонец
1' - 62'
Лига конференций, 3 раунд
РФШ
1 : 2
13.08.2026
Яблонец
1' - 61'
4'
Лига конференций, 3 раунд
Яблонец
2 : 0
06.08.2026
РФШ
1' - 86'
53'
Лига конференций, 2 раунд
Яблонец
2 : 0
30.07.2026
Вараждин
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Вараждин
3 : 2
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Яблонец
Был в запасе
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