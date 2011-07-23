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Нони Мадуэке
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€ 50 млн
Нони Мадуэке - новости
Арсенал
10 марта 2002 (24), Лондон
#20 | Нападающий
176 см
Англия
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Символическая сборная разочарований ЧМ-2026
23 июля
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Артета рассказал о кадровых потерях «Арсенала» перед матчем с «Манчестер Сити»
18 апреля
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
2025.12.11 18:12
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Вингер «Арсенала» выбыл на 2 месяца из-за травмы
2025.09.24 08:30
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2025.07.18 19:14
«Арсенал» согласовал покупку вингера «Челси»
2025.07.11 00:40
АПЛ. Хет-трик Мадуэке помог «Челси» разгромить «Вулверхэмптон» (6:2)
2024.08.25 18:03
Почеттино прокомментировал конфликт между игроками «Челси» из-за исполнения пенальти
2024.04.16 09:52
Игроки «Челси» отнимали друг у друга мяч перед исполнением пенальти
2024.04.16 09:28
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Раскрыты планы «Челси» на зимнее трансферное окно
2023.12.15 00:17
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В раздевалке «Челси» не хватало места после зимних трансферов – два новичка переодевались в коридоре
2023.04.04 16:55
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«Челси» объявил о трансфере Мадуэке за 38 миллионов
2023.01.21 01:00
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Вингер ПСВ Мадуэке прилетел в Лондон для перехода в «Челси». Сумма трансфера – 35 миллионов
2023.01.20 11:59
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«Челси» согласовал контракт с вингером ПСВ Мадуэке
2023.01.17 10:55
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«Челси» предложил 30 миллионов за вингера ПСВ
2023.01.14 10:54
Форвард ПСВ Мадуэке близок к переходу в «Аталанту». Он заменит Миранчука, который должен уйти в аренду
2021.11.05 10:37
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Чалов вошел в топ-10 талантов молодежного Евро-2021 по версии The Athletic
2021.03.30 17:58
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