«Арсенал» купил у «Челси» вингера сборной Англии

«Арсенал» приобрел у «Челси» вингера Нони Мадуэке. Футболист подписал с «канонирами» долгосрочное соглашение и будет выступать за команду под номером 20.

Сообщалось, что Мадуэке заключит с «Арсеналом» контракт до 2030 года, а сумма его трансфера составит свыше 50 миллионов фунтов (57,7 миллиона евро) без учета бонусов.