«Арсенал» купил у «Челси» вингера сборной Англии

«Арсенал» приобрел у «Челси» вингера Нони Мадуэке. Футболист подписал с «канонирами» долгосрочное соглашение и будет выступать за команду под номером 20.
Сообщалось, что Мадуэке заключит с «Арсеналом» контракт до 2030 года, а сумма его трансфера составит свыше 50 миллионов фунтов (57,7 миллиона евро) без учета бонусов.
- 23-летний футболист в прошлом сезоне провел за «Челси» 46 матчей, забил 11 голов, отдал 5 передач.
- На счету Мадуэке 7 матчей за сборную Англии, в которых он отметился 3 ассистами.
Источник: официальный сайт «Арсенала» Лондон