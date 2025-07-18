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«Арсенал» купил у «Челси» вингера сборной Англии

Сегодня, 19:14
1

«Арсенал» приобрел у «Челси» вингера Нони Мадуэке. Футболист подписал с «канонирами» долгосрочное соглашение и будет выступать за команду под номером 20.

Сообщалось, что Мадуэке заключит с «Арсеналом» контракт до 2030 года, а сумма его трансфера составит свыше 50 миллионов фунтов (57,7 миллиона евро) без учета бонусов.

  • 23-летний футболист в прошлом сезоне провел за «Челси» 46 матчей, забил 11 голов, отдал 5 передач.
  • На счету Мадуэке 7 матчей за сборную Англии, в которых он отметился 3 ассистами.

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Источник: официальный сайт «Арсенала» Лондон
Англия. Премьер-лига Трансферы Челси Арсенал Мадуэке Нони
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Комментарии (1)
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Бомж Зины
1752855694
Челси регулярно нелеквид впаривает Арсеналу...это как Свиньтак впаривает стотуалетним неюбилейным зыныту
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