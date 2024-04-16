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    • Игроки «Челси» отнимали друг у друга мяч перед исполнением пенальти

    Игроки «Челси» отнимали друг у друга мяч перед исполнением пенальти

    Во втором тайме матча 33-го тура АПЛ «Челси»«Эвертон» (6:0) между игроками хозяев возникли споры об исполнителе пенальти.

    На 61-й минуте Нони Мадуэке упал в штрафной «Эвертона» после столкновения с защитником Джеймсом Тарковски. Арбитр назначил 11-метровый.

    Мяч взял в руки Мало Густо, к которому кинулись, пытаясь забрать игровой снаряд, Мадуэке и Николас Джексон.

    Мадэуке первым успел завладеть мячом и понес его к 11-метровой отметке. Джексон начал спорить с ним, но уступил после того, как его успокили партнеры по команде.

    Позже мяч у Мадуэке отобрал капитан команды Конор Галлахер. Он передал игровой снаряд Коулу Палмеру, оформившему к тому моменту хет-трик. В этот момент к Коулу подбежал Джексон и попытался выхватить мяч, но сенегальца оттолкнули.

    В итоге Палмер реализовал пенальти на 64-й минуте, забил свой 4-й гол в игре и сделал счет в матче 5:0.

    • Также в этой игре один из мячей на счету Джексона, а 6-й мяч у «Челси» забил Элфи Гилхрист.
    • Лондонцы занимают 9-е место в АПЛ с 47 очками после 31 матча.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (3)
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    AZ
    1713249353
    Как во дворе)))
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    Oleg-Gazza
    1713253747
    Галлахер с Палмером отнимали мяч не пойми у кого!!!!
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    fakeid
    1713256412
    видимо, премиальные за гол остались такими же, что при абрамовиче.
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