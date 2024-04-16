Игроки «Челси» отнимали друг у друга мяч перед исполнением пенальти

Во втором тайме матча 33-го тура АПЛ «Челси» – «Эвертон» (6:0) между игроками хозяев возникли споры об исполнителе пенальти.

На 61-й минуте Нони Мадуэке упал в штрафной «Эвертона» после столкновения с защитником Джеймсом Тарковски. Арбитр назначил 11-метровый.

Мяч взял в руки Мало Густо, к которому кинулись, пытаясь забрать игровой снаряд, Мадуэке и Николас Джексон.

Мадэуке первым успел завладеть мячом и понес его к 11-метровой отметке. Джексон начал спорить с ним, но уступил после того, как его успокили партнеры по команде.

Позже мяч у Мадуэке отобрал капитан команды Конор Галлахер. Он передал игровой снаряд Коулу Палмеру, оформившему к тому моменту хет-трик. В этот момент к Коулу подбежал Джексон и попытался выхватить мяч, но сенегальца оттолкнули.

В итоге Палмер реализовал пенальти на 64-й минуте, забил свой 4-й гол в игре и сделал счет в матче 5:0.