Почеттино прокомментировал конфликт между игроками «Челси» из-за исполнения пенальти

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино сравнил конфликт между игроками своей команды из-за права выполнить 11-метровый удар во время матча 33-го тура АПЛ с «Эвертоном» (6:0) со школьным конфликтом.

«Игроки и штаб знают, что Коул Палмер – штатный пенальтист. Я очень, очень расстроен этой ситуацией. Дисциплина – самое важное в нашей команде. Мы все согласны, что Джексон и Мадуэке поступили неправильно. Это неопытные игроки. Они молоды. Конор Галлахер очень хорошо отреагировал.

Мы не можем так себя вести. Мы словно в школе, и наша работа – показывать, в чем игроки ошибаются, чтобы они учились. Наказаний не будет, но такого больше не должно происходить. Если Палмер на поле, он бьет пенальти.

Просто невозможно – после такого матча выдавать вот такое вот поведение. Это показывает, что процесс еще продолжается. Нам еще многому предстоит научиться. У нас отличная команда, которая борется за большие достижения. Нужно меняться и мыслить более коллективно.

Считаю, сегодня мы повели себя как дети. Когда такое происходит, нужно учиться. И быстро. Играть нужно так же, но вести себя – гораздо лучше», – сказал Почеттино.