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    • Почеттино прокомментировал конфликт между игроками «Челси» из-за исполнения пенальти

    Почеттино прокомментировал конфликт между игроками «Челси» из-за исполнения пенальти

    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино сравнил конфликт между игроками своей команды из-за права выполнить 11-метровый удар во время матча 33-го тура АПЛ с «Эвертоном» (6:0) со школьным конфликтом.

    «Игроки и штаб знают, что Коул Палмер – штатный пенальтист. Я очень, очень расстроен этой ситуацией. Дисциплина – самое важное в нашей команде. Мы все согласны, что Джексон и Мадуэке поступили неправильно. Это неопытные игроки. Они молоды. Конор Галлахер очень хорошо отреагировал.

    Мы не можем так себя вести. Мы словно в школе, и наша работа – показывать, в чем игроки ошибаются, чтобы они учились. Наказаний не будет, но такого больше не должно происходить. Если Палмер на поле, он бьет пенальти.

    Просто невозможно – после такого матча выдавать вот такое вот поведение. Это показывает, что процесс еще продолжается. Нам еще многому предстоит научиться. У нас отличная команда, которая борется за большие достижения. Нужно меняться и мыслить более коллективно.

    Считаю, сегодня мы повели себя как дети. Когда такое происходит, нужно учиться. И быстро. Играть нужно так же, но вести себя – гораздо лучше», – сказал Почеттино.

    • На 61-й минуте после назначения 11-метрового удара игроки «Челси» несколько раз отнимали друг у друга мяч, желая выполнить удар с точки. Активное участие в конфликте принмали Нони Мадэуке и Николас Джексон.
    • В итоге капитан Конор Галлахер отобрал мяч у Мадуэке и передал его Коулу Палмеру. Последнему пришлось оттолкнуть Джексона, чтобы сохранить у себя игровой снаряд.
    • Палмер реализовал пенальти, забив 4-й для себя и 5-й для «Челси» гол в матче.

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    Источник: ESPN

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