АПЛ. Хет-трик Мадуэке помог «Челси» разгромить «Вулверхэмптон» (6:2)

«Челси» во 2-м туре АПЛ в гостях уверенно обыграл «Вулверхэмптон».

Хет-трик оформил английский вингер лондонского клуба Нони Мадуэке. Также одним из героев встречи стал атакующий хавбек «Челси» Коул Палмер. На счету футболиста гол и три ассиста.

Еще голы команды Энцо Марески забивали форварды Николас Джексон и Жоау Феликс.

У «Вулверхэмптона» точными ударами отметились Матеус Кунья и Йорген Ларсен.

«Челси» одержал первую победу в АПЛ. В активе лондонцев три очка после двух матчей. «Вулверхэмптон» за аналогичный период времени не набрал ни одного очка. У команды два поражения.

Англия. АПЛ. 2-й тур

«Вулверхэмптон» – «Челси» – 2:6 (2:2)

Голы: 0:1 – Джексон, 2; 1:1 – Кунья, 27; 1:2 – Палмер, 45; 2:2 – Ларсен, 45+6; 2:3 – Мадуэке, 49; 2:4 – Мадуэке, 58; 2:5 – Мадуэке, 63; 2:6 – Феликс, 80

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