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01.07.25 / -
Свободный агент
01.01.23 / 01.07.25
Свободный агент
25.02.21 / 01.01.23
Без клуба
Свободный агент
01.01.21 / 25.02.21
Свободный агент
02.01.18 / 01.01.21
Свободный агент
25.09.17 / 02.01.18
Без клуба
Свободный агент
01.07.17 / 25.09.17
Свободный агент
02.02.15 / 01.07.17
Без клуба
Свободный агент
20.08.14 / 02.02.15
Свободный агент
20.08.13 / 30.06.14
Аренда
31.01.13 / 30.06.13
Аренда 250 тыс €
06.09.12 / 30.01.13
Аренда
03.09.11 / 30.06.12
Аренда 600 тыс €
01.07.11 / 20.08.14
Свободный агент
01.07.07 / 01.07.11
2 млн €
31.01.07 / 30.06.07
Аренда
23.01.06 / 30.06.06
Аренда
31.08.05 / 20.01.06
Аренда 100 тыс €
31.08.04 / 01.07.07
1 млн €