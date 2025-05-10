Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рето Циглер - статистика

Завершил карьеру
16 января 1986 (40)
#3 | Защитник
183 см | 80 кг
Швейцария
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сьон
12
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Ивердон
1 : 1
10.05.2025
Сьон
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Сьон
2 : 1
04.05.2025
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
21.04.2025
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Сьон
1 : 1
13.04.2025
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Лозанна-Спорт
2 : 0
05.04.2025
Сьон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Сьон
1 : 2
02.04.2025
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Сьон
1 : 1
29.03.2025
Ивердон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Грассхоппер
1 : 1
16.03.2025
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Сьон
2 : 1
09.03.2025
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Базель
2 : 0
01.03.2025
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Люцерн
2 : 1
23.02.2025
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Сьон
2 : 1
15.02.2025
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Янг Бойз
5 : 1
08.02.2025
Сьон
59' - 90'
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Сьон
3 : 3
04.02.2025
Серветт
68' - 90'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Лугано
3 : 2
01.02.2025
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Базель
4 : 1
26.01.2025
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Сьон
0 : 1
18.01.2025
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Ивердон
0 : 1
14.12.2024
Сьон
88' - 90'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Сьон
3 : 1
07.12.2024
Янг Бойз
64' - 90'
82'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Винтертур
1 : 3
01.12.2024
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Лозанна-Спорт
1 : 0
23.11.2024
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
4 : 2
10.11.2024
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
1 : 1
02.11.2024
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Сьон
0 : 2
30.10.2024
Цюрих
1' - 63'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
2 : 2
27.10.2024
Санкт-Галлен
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
3 : 0
19.10.2024
Сьон
1' - 90'
79'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
05.10.2024
Ивердон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Цюрих
1 : 0
29.09.2024
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Сьон
0 : 0
22.09.2024
Лугано
Был в запасе
Главные новости
ФотоМесси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
«Ситуация странная»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
11:55
1
Карседо подвел итоги стартового отрезка для «Спартака»
11:37
Орлов назвал российского футболиста, на которого всем надо равняться
11:27
1
Семин рассказал о больших проблемах в «Локомотиве»
11:15
«Барселона» выдала лучший старт сезона c 1915 года
10:54
2
Бекхэм ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10:40
«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Максименко: подробности
10:20
Тедеско прокомментировал увольнение из «Болоньи» спустя 3,5 месяца после назначения
10:15
Соболев – болельщику «Зенита»: «Закусывай, родной»
09:50
22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+