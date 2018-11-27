Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2018/2019 Швейцария. Суперлига 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Швейцария. Суперлига 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Швейцария. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Италия. Серия А 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Германия. Бундеслига 2008/2009 Германия. Бундеслига 2007/2008