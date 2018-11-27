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Стив фон Берген
Статистика
Стив фон Берген - статистика
Завершил карьеру
10 июня 1983 (43)
#5 | Защитник
181 см | 76 кг
Швейцария
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Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2018/2019
Швейцария. Суперлига 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Швейцария. Суперлига 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Швейцария. Суперлига 2016/2017
Лига Европы 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Италия. Серия А 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат мира 2010
Германия. Бундеслига 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Германия. Бундеслига 2008/2009
Германия. Бундеслига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Янг Бойз
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 5 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
27.11.2018
Янг Бойз
1' - 46'
Лига чемпионов, 4 тур
Валенсия
3 : 1
07.11.2018
Янг Бойз
1' - 90'
67'
Лига чемпионов, 3 тур
Янг Бойз
1 : 1
23.10.2018
Валенсия
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 тур
Ювентус
3 : 0
02.10.2018
Янг Бойз
1' - 90'
Лига чемпионов, 1 тур
Янг Бойз
0 : 3
19.09.2018
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Динамо Загреб
1 : 2
28.08.2018
Янг Бойз
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Янг Бойз
1 : 1
22.08.2018
Динамо Загреб
1' - 90'
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