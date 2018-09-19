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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Янг Бойз - Манчестер Юнайтед
Янг Бойз - Манчестер Юнайтед: обзор матча 19 сентября 2018
Янг Бойз
19.09.2018, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа H, 1 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
35'
П. Погба
44'
П. Погба (П)
66'
А. Марсьяль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Р. Ассале
82'
75'
Замена
А. Перейра
️️️️
П. Погба
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
Г. Оаро
75'
69'
Замена
М. Феллайни
️️️️
Фред
69'
Замена
Х. Мата
️️️️
М. Рэшфорд
66'
ГОЛ! 0:3!
А. Марсьяль
Пас отдал
П. Погба
Замена
М. Нгамале
️️️️
К. Фасснахт
65'
Замена
М. Эбишер
️️️️
Д. Соу
59'
49'
Желтая карточка
Фред
44'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
П. Погба
35'
ГОЛ! 0:1!
П. Погба
Пас отдал
Фред
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
15
Джибриль Соу
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
27
Рожер Ассале
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
7
Фред
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
64
Хуан Мата
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-4-2
16
фон Бальмус
23
Бенито
5
Камара
5
фон Берген
43
Мбабу
10
Сулеймани
15
Соу
35
Жуниор
16
Фасснахт
27
Ассале
99
Оаро
4-1-2-1-2
43
Де Хеа
2
Далот
6
Смоллинг
3
Линделеф
23
Шоу
18
Матич
7
Фред
8
Погба
9
Рэшфорд
9
Лукаку
9
Марсьяль
16
Фасснахт
13
Нгамале
13
Нгамале
16
Фасснахт
15
Соу
20
Эбишер
20
Эбишер
15
Соу
99
Оаро
17
Нсаме
17
Нсаме
99
Оаро
7
Фред
25
Феллайни
25
Феллайни
7
Фред
8
Погба
8
Перейра
8
Перейра
8
Погба
9
Рэшфорд
64
Мата
64
Мата
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Янг Бойз
Манчестер Юнайтед
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
1
Марко Вельфли
ВР
6
Леонардо Бертоне
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
1
Марко Вельфли
ВР
6
Леонардо Бертоне
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Янг Бойз - Манчестер Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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