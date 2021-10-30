|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панетоликос
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.02.2022
|1' -62'
|Олимпиакос (Пирей)
|3:1
|Панетоликос (Агринио)
|37'
|30.01.2022
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|Арис (Салоники)
|22.01.2022
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|2:4
|Панетоликос (Агринио)
|18.12.2021
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|11.12.2021
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|2:2
|Ионикос (Никея)
|28.11.2021
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|Панетоликос (Агринио)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Аполлон Смирнис (Афины)
|06.11.2021
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|3:0
|Панетоликос (Агринио)
|30.10.2021
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|1:2
|Олимпиакос (Пирей)