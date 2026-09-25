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Испания. Сегунда
Команды
Альбасете
Карлос Марин
Статистика
€ 800 тыс
Карлос Марин - статистика
Альбасете
20 февраля 1997 (29), Альмерия
#1 | Вратарь
187 см
Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 7 тур
Жирона
2 : 0
25.09.2026
Альбасете
1' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Альбасете
1 : 2
18.09.2026
Кордоба
1' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Гранада
1 : 1
12.09.2026
Альбасете
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Кастельон
2 : 0
06.09.2026
Альбасете
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Сегунда 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альбасете
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 7 тур
Жирона
2 : 0
25.09.2026
Альбасете
1' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Альбасете
1 : 2
18.09.2026
Кордоба
1' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Гранада
1 : 1
12.09.2026
Альбасете
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Кастельон
2 : 0
06.09.2026
Альбасете
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
Альбасете
0 : 1
29.08.2026
Овьедо
Был в запасе
Испания. Сегунда, 2 тур
Альбасете
1 : 2
22.08.2026
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 1 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
16.08.2026
Альбасете
Был в запасе
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