Фрэнк Ониика - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Фрэнк
|Фамилия
|Ониика
|Команда
|Брентфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 января 1998 (25 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 9,00
млн
|Имя
|Фрэнк
|Фамилия
|Ониика
|Команда
|Брентфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 января 1998 (25 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брентфорд
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:2
(5:6)п
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|23.08.2022
|1' -56'
|Колчестер Юнайтед (Колчестер)
|0:2
|Брентфорд (Лондон)
|32'