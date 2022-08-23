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    Фрэнк Ониика - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Фрэнк
    Фамилия Ониика
    Команда Брентфорд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 января 1998 (25 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 9,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брентфорд 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2022 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:2
    (5:6)п    		 Гиллинхэм (Гиллинхэм)
    23.08.2022 1' -56' Колчестер Юнайтед (Колчестер) 0:2 Брентфорд (Лондон)
    32'
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