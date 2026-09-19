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Ковентри
Фрэнк Ониика
Статистика
€ 8 млн
Фрэнк Ониика - статистика
Ковентри
1 января 1998 (28)
#16 | Полузащитник
183 см
Нигерия
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Матчи за последние 30 дней
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
19.09.2026
Ковентри
1' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ковентри
1 : 3
16.09.2026
Астон Вилла
73' - 90'
87'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Ковентри
0 : 5
13.09.2026
Брайтон
1' - 74'
73'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Манчестер Сити
1 : 0
05.09.2026
Ковентри
1' - 63'
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0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ковентри
1 : 3
16.09.2026
Астон Вилла
73' - 90'
87'
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