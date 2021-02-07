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    Дам Фулон - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Дам
    Фамилия Фулон
    Команда Беневенто
    Состав Основной
    Родной город Мехелен
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 марта 1999 (23 года)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Беневенто 23 0 1 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2021 1' -57' Торино (Турин) 1:1 Беневенто (Беневенто)
    03.04.2021 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 2:2 Парма (Парма)
    21.03.2021 1' -73' Ювентус (Турин) 0:1 Беневенто (Беневенто)
    13.03.2021 85' -90' Беневенто (Беневенто) 1:4 Фиорентина (Флоренция)
    06.03.2021 Был в запасе Специя (Ла Специя) 1:1 Беневенто (Беневенто)
    03.03.2021 11' -46' Беневенто (Беневенто) 0:3 Верона (Верона)
    34'
    28.02.2021 1' -64' Наполи (Неаполь) 2:0 Беневенто (Беневенто)
    21.02.2021 1' -90' Беневенто (Беневенто) 0:0 Рома (Рим)
    12.02.2021 76' -90' Болонья (Болонья) 1:1 Беневенто (Беневенто)
    07.02.2021 75' -90' Беневенто (Беневенто) 1:1 Сампдория (Генуя)
    30.01.2021 70' -90' Интер (Милан) 4:0 Беневенто (Беневенто)
    17.01.2021 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 4:1 Беневенто (Беневенто)
    09.01.2021 1' -46' Беневенто (Беневенто) 1:4 Аталанта (Бергамо)
    24'
    06.01.2021 72' -90' Кальяри (Кальяри) 1:2 Беневенто (Беневенто)
    03.01.2021 62' -90' Беневенто (Беневенто) 0:2 Милан (Милан)
    23.12.2020 70' -90' Удинезе (Удине) 0:2 Беневенто (Беневенто)
    20.12.2020 80' -90' Беневенто (Беневенто) 2:0 Дженоа (Генуя)
    15.12.2020 46' -90' Беневенто (Беневенто) 1:1 Лацио (Рим)
    11.12.2020 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Беневенто (Беневенто)
    06.12.2020 80' -90' Парма (Парма) 0:0 Беневенто (Беневенто)
    07.11.2020 1' -14' Беневенто (Беневенто) 0:3 Специя (Ла Специя)
    02.11.2020 1' -90' Верона (Верона) 3:1 Беневенто (Беневенто)
    25.10.2020 1' -64' Беневенто (Беневенто) 1:2 Наполи (Неаполь)
    57'
    18.10.2020 1' -86' Рома (Рим) 5:2 Беневенто (Беневенто)
    5' 82'
    04.10.2020 1' -90' Беневенто (Беневенто) 1:0 Болонья (Болонья)
    82'
    30.09.2020 46' -90' Беневенто (Беневенто) 2:5 Интер (Милан)
    26.09.2020 1' -81' Сампдория (Генуя) 2:3 Беневенто (Беневенто)
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