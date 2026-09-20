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Бельгия. Про-Лига
Команды
Антверпен
Дам Фулон
Статистика
€ 2 млн
Дам Фулон - статистика
Антверпен
23 марта 1999 (27), Мехелен
#5 | Защитник
180 см
Бельгия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Антверпен
0 : 2
20.09.2026
Юнион СЖ
Был в запасе
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2025/2026
Бельгия. Про-Лига 2024/2025
Бельгия. Про-Лига 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Антверпен
33
0
4
4
2
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 40 тур
Антверпен
2 : 0
23.05.2026
Вестерло
1' - 90'
69'
65'
Бельгия. Про-Лига, 39 тур
Генк
0 : 0
19.05.2026
Антверпен
1' - 72'
Бельгия. Про-Лига, 38 тур
Оуд-Хеверли
3 : 0
15.05.2026
Антверпен
1' - 46'
25'
Бельгия. Про-Лига, 37 тур
Антверпен
0 : 1
10.05.2026
Шарлеруа
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Антверпен
0 : 5
03.05.2026
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Вестерло
2 : 4
25.04.2026
Антверпен
1' - 61'
40'
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Стандард
1 : 2
21.04.2026
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Антверпен
2 : 0
18.04.2026
Оуд-Хеверли
1' - 90'
51'
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Шарлеруа
2 : 1
10.04.2026
Антверпен
62' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Антверпен
1 : 2
03.04.2026
Генк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Антверпен
1 : 1
15.03.2026
Стандард
1' - 71'
68'
71'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 0
06.03.2026
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Антверпен
1 : 0
28.02.2026
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Юнион СЖ
2 : 1
21.02.2026
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Антверпен
0 : 2
15.02.2026
Вестерло
1' - 83'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Мехелен
2 : 0
08.02.2026
Антверпен
1' - 38'
37'
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Серкль Брюгге
0 : 4
31.01.2026
Антверпен
1' - 78'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Антверпен
0 : 2
25.01.2026
Шарлеруа
1' - 72'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Дендер
1 : 0
18.01.2026
Антверпен
46' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Антверпен
2 : 1
27.12.2025
Зюлте-Варегем
61' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Антверпен
2 : 2
21.12.2025
Андерлехт
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
1 : 0
02.11.2025
Антверпен
1' - 22'
22'
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Антверпен
0 : 1
26.10.2025
Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
1 : 0
20.10.2025
Антверпен
1' - 66'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Антверпен
1 : 1
04.10.2025
Серкль Брюгге
1' - 22'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Зюлте-Варегем
2 : 0
27.09.2025
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Андерлехт
0 : 0
20.09.2025
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Антверпен
1 : 2
14.09.2025
Гент
1' - 80'
36'
29'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Антверпен
2 : 1
24.08.2025
Мехелен
1' - 52'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Шарлеруа
1 : 1
17.08.2025
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Антверпен
3 : 1
10.08.2025
Оуд-Хеверли
1' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Генк
1 : 1
03.08.2025
Антверпен
1' - 75'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Антверпен
1 : 1
25.07.2025
Юнион СЖ
1' - 90'
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