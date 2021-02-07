Дам Фулон - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Дам
|Фамилия
|Фулон
|Команда
|Беневенто
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мехелен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 марта 1999 (23 года)
|Рост
|180
|Имя
|Дам
|Фамилия
|Фулон
|Команда
|Беневенто
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мехелен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 марта 1999 (23 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Беневенто
|23
|0
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2021
|1' -57'
|Торино (Турин)
|1:1
|Беневенто (Беневенто)
|03.04.2021
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|2:2
|Парма (Парма)
|21.03.2021
|1' -73'
|Ювентус (Турин)
|0:1
|Беневенто (Беневенто)
|13.03.2021
|85' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:4
|Фиорентина (Флоренция)
|06.03.2021
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|1:1
|Беневенто (Беневенто)
|03.03.2021
|11' -46'
|Беневенто (Беневенто)
|0:3
|Верона (Верона)
|34'
|28.02.2021
|1' -64'
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Беневенто (Беневенто)
|21.02.2021
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|0:0
|Рома (Рим)
|12.02.2021
|76' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Беневенто (Беневенто)
|07.02.2021
|75' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|30.01.2021
|70' -90'
|Интер (Милан)
|4:0
|Беневенто (Беневенто)
|17.01.2021
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|4:1
|Беневенто (Беневенто)
|09.01.2021
|1' -46'
|Беневенто (Беневенто)
|1:4
|Аталанта (Бергамо)
|24'
|06.01.2021
|72' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Беневенто (Беневенто)
|03.01.2021
|62' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|0:2
|Милан (Милан)
|23.12.2020
|70' -90'
|Удинезе (Удине)
|0:2
|Беневенто (Беневенто)
|20.12.2020
|80' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|2:0
|Дженоа (Генуя)
|15.12.2020
|46' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:1
|Лацио (Рим)
|11.12.2020
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Беневенто (Беневенто)
|06.12.2020
|80' -90'
|Парма (Парма)
|0:0
|Беневенто (Беневенто)
|07.11.2020
|1' -14'
|Беневенто (Беневенто)
|0:3
|Специя (Ла Специя)
|02.11.2020
|1' -90'
|Верона (Верона)
|3:1
|Беневенто (Беневенто)
|25.10.2020
|1' -64'
|Беневенто (Беневенто)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|57'
|18.10.2020
|1' -86'
|Рома (Рим)
|5:2
|Беневенто (Беневенто)
|5' 82'
|04.10.2020
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|82'
|30.09.2020
|46' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|2:5
|Интер (Милан)
|26.09.2020
|1' -81'
|Сампдория (Генуя)
|2:3
|Беневенто (Беневенто)