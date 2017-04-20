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Томас Буффель
Статистика
Томас Буффель - статистика
Завершил карьеру
19 февраля 1981 (45)
#7 | Полузащитник
175 см | 68 кг
Бельгия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Бельгия. Плей-офф 2018/2019
Бельгия. Про-Лига 2018/2019
Бельгия. Плей-офф 2017/2018
Бельгия. Про-Лига 2017/2018
Бельгия. Плей-офф 2016/2017
Бельгия. Про-Лига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Лига Европы 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеские матчи 2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Генк
14
3
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/4 финала
Генк
1 : 1
20.04.2017
Сельта
1' - 72'
Лига Европы, 1/4 финала
Сельта
3 : 2
13.04.2017
Генк
62' - 90'
67'
Лига Европы, 1/8 финала
Генк
1 : 1
16.03.2017
Гент
1' - 74'
Лига Европы, 1/8 финала
Гент
2 : 5
09.03.2017
Генк
45' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
Генк
1 : 0
23.02.2017
Астра
76' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
Астра
2 : 2
16.02.2017
Генк
88' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Сассуоло
0 : 2
09.12.2016
Генк
82' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Генк
1 : 0
24.11.2016
Рапид
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Атлетик
5 : 3
03.11.2016
Генк
1' - 75'
51'
Лига Европы, 3 тур
Генк
2 : 0
20.10.2016
Атлетик
1' - 56'
Лига Европы, 2 тур
Генк
3 : 1
29.09.2016
Сассуоло
1' - 87'
61'
Лига Европы, 1 тур
Рапид
3 : 2
15.09.2016
Генк
1' - 66'
Лига Европы, 4 раунд
Локомотива
2 : 2
18.08.2016
Генк
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Корк Сити
1 : 2
04.08.2016
Генк
1' - 84'
13'
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