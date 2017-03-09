Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гент - Генк
Гент - Генк: обзор матча 09 марта 2017
Гент
09.03.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 5
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Генк
27'
С. Калу
61'
К. Кулибали
33'
О. Колли
41'
М. Саматта
45'
Й. Уронен
72'
М. Саматта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Генк
90'
Замена
Л. Троссард
️️️️
С. Схрайверс
Желтая карточка
И. Рабиу
89'
Вторая желтая
А. Эсити
84'
Замена
Т. Фоке
️️️️
Ж. Пербе
76'
Замена
М. Саймон
️️️️
К. Сайеф
76'
72'
ГОЛ! 2:4!
М. Саматта
ГОЛ! 2:3!
К. Кулибали
61'
Желтая карточка
К. Кулибали
59'
45'
Замена
Т. Буффель
️️️️
Ж. Бутьюс
Замена
И. Рабиу
️️️️
Л. Верстраэт
45'
45'
ГОЛ! 1:3!
Й. Уронен
41'
ГОЛ! 1:2!
М. Саматта
33'
ГОЛ! 1:1!
О. Колли
ГОЛ! 1:0!
С. Калу
27'
Желтая карточка
А. Эсити
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
91
Ловре Калинич
ВР
13
Андерсон Эсити
23
Стефан Митрович
ЦЗ
55
Рами Гершон
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
16
Кеннет Сайеф
ЛП
8
Томас Маттон
АП
33
Луи Верстраэт
ПП
90
Самуэль Калу
ПВ
24
Жереми Пербе
ЛФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Генк
13
Мэтью Райан
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
8
Алехандро Посуэло
АП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Гент
35
Якоб Ринне
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
21
Нана Асаре
ЦП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
32
Кристоф Янссенс
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
7
Томас Буффель
ЦП
10
Леандро Троссард
ЦФ
3-3-2-2
91
Калинич
23
Митрович
55
Гершон
2
Жиго
16
Сайеф
33
Верстраэт
8
Маттон
90
Калу
24
Пербе
17
Кулибали
4-2-2
13
Райан
21
Уронен
14
Брабец
25
Колли
21
Кастань
14
Бутьюс
8
Посуэло
25
Саматта
8
Схрайверс
16
Сайеф
27
Саймон
27
Саймон
16
Сайеф
24
Пербе
25
Фоке
25
Фоке
24
Пербе
33
Верстраэт
10
Рабиу
10
Рабиу
33
Верстраэт
14
Бутьюс
7
Буффель
7
Буффель
14
Бутьюс
8
Схрайверс
10
Троссард
10
Троссард
8
Схрайверс
Остались в запасе
Гент
Генк
28
Тибо де Смет
ЛЗ
35
Якоб Ринне
ВР
21
Нана Асаре
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
Главный тренер
Рик Де Мил
14
Сэнди Уолш
ПЗ
29
Нордин Жекерс
ВР
32
Кристоф Янссенс
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
28
Тибо де Смет
ЛЗ
35
Якоб Ринне
ВР
21
Нана Асаре
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
Остались в запасе
14
Сэнди Уолш
ПЗ
29
Нордин Жекерс
ВР
32
Кристоф Янссенс
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
Главный тренер
Рик Де Мил
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Гент - Генк
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
Новости команд
Все
Гент
Генк
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+