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    Christopher Garcia - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Christopher Garcia
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал Солт-Лейк 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.05.2022 Был в запасе Нэшвилл (Нэшвилл) 2:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    30.04.2022 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    24.04.2022 Был в запасе Портленд (Портленд) 0:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    17.04.2022 Был в запасе Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 6:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    10.04.2022 90' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 2:2 Торонто (Торонто)
    03.04.2022 Был в запасе Колорадо (Денвер) 1:1 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    27.03.2022 88' -90' Канзаc Сити (Канзас-Сити) 1:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    20.03.2022 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 2:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
    13.03.2022 Был в запасе Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 2:3 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    06.03.2022 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 1:0 Сиэтл (Сиэтл)
    28.02.2022 Был в запасе Хьюстон (Хьюстон) 0:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
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