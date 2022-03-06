|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Солт-Лейк
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.05.2022
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|1:0
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Портленд (Портленд)
|0:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|17.04.2022
|Был в запасе
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|6:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|10.04.2022
|90' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:2
|Торонто (Торонто)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Колорадо (Денвер)
|1:1
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|27.03.2022
|88' -90'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|1:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|20.03.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|13.03.2022
|Был в запасе
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|2:3
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|1:0
|Сиэтл (Сиэтл)
|28.02.2022
|Был в запасе
|Хьюстон (Хьюстон)
|0:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)