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Кевин Томсон
Статистика
Кевин Томсон - статистика
Завершил карьеру
14 октября 1984 (41)
#22 | Полузащитник
188 см | 86 кг
Шотландия
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009
Кубок УЕФА 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рейнджерс
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Чемпионов, 6 тур
Севилья
1 : 0
09.12.2009
Рейнджерс
1' - 90'
Лига Чемпионов, 5 тур
Рейнджерс
0 : 2
24.11.2009
Штутгарт
1' - 77'
26'
Лига Чемпионов, 4 тур
Униря
1 : 1
04.11.2009
Рейнджерс
1' - 85'
Лига Чемпионов, 3 тур
Рейнджерс
1 : 4
20.10.2009
Униря
1' - 90'
Лига Чемпионов, 2 тур
Рейнджерс
1 : 4
29.09.2009
Севилья
1' - 90'
Лига Чемпионов, 1 тур
Штутгарт
1 : 1
16.09.2009
Рейнджерс
1' - 90'
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