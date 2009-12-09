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Севилья - Рейнджерс
Севилья - Рейнджерс: обзор матча 09 декабря 2009
Севилья
09.12.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа G, 6 тур
1 : 0
Завершен
Рейнджерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Рейнджерс
Замена
Д. Флек
️️️️
С. Смит
Желтая карточка
М. Бугерра
Замена
А. Коне
️️️️
Х. Навас
Желтая карточка
К. Лафферти
Замена
А. Душер
️️️️
Ромарик
Замена
А. Негредо
️️️️
Ф. Кануте
Замена
К. Лафферти
️️️️
Д. Бисли
Замена
Н. Ново
️️️️
К. Миллер
Желтая карточка
С. Папач
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
16
Дидье Зокора
ЦП
5
Ромарик
ЦП
11
Ренато
АП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
5
Саша Папач
ЛЗ
24
Маджид Бугерра
ЦЗ
3
Дэвид Уэйр
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ПЗ
3
Стивен Смит
ЛП
22
Кевин Томсон
ЦП
6
Ли МакКаллох
ЦП
10
Стивен Дэвис
АП
7
ДаМаркус Бисли
ПП
9
Кенни Миллер
ЦФ
Главный тренер
Уолтер Смит
Севилья
13
Хави Варас
ВР
11
Хосе Карлос
ЛП
8
Лоло
ЦП
22
Альдо Душер
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Рейнджерс
1
Нил Александер
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
13
Джон Флек
ЦП
18
Эндрю Литтл
ПП
10
Начо Ново
ПВ
9
Рори Лой
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
3-2-3-1-1
25
Палоп
25
Конко
3
Драгутинович
16
Кала
3
Наварро
16
Навас
17
Капель
5
Ромарик
16
Зокора
11
Ренато
11
Кануте
4-4-1-1
1
МакГрегор
3
Уиттакер
24
Бугерра
3
Уэйр
5
Папач
7
Бисли
22
Томсон
6
МакКаллох
3
Смит
10
Дэвис
9
Миллер
5
Ромарик
22
Душер
22
Душер
5
Ромарик
11
Кануте
21
Негредо
21
Негредо
11
Кануте
16
Навас
2
Коне
2
Коне
16
Навас
3
Смит
13
Флек
13
Флек
3
Смит
9
Миллер
10
Ново
10
Ново
9
Миллер
7
Бисли
9
Лафферти
9
Лафферти
7
Бисли
Остались в запасе
Севилья
Рейнджерс
13
Хави Варас
ВР
11
Хосе Карлос
ЛП
8
Лоло
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
9
Рори Лой
ЦФ
1
Нил Александер
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
18
Эндрю Литтл
ПП
Главный тренер
Уолтер Смит
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
11
Хосе Карлос
ЛП
8
Лоло
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
Остались в запасе
9
Рори Лой
ЦФ
1
Нил Александер
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
18
Эндрю Литтл
ПП
Главный тренер
Маноло Хименес
Главный тренер
Уолтер Смит
Статистика матча Севилья - Рейнджерс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
- : -
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Рейнджерс
0 : 0
10.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Главный судья:
Бертран Лайек
(Ванн)
Помощники судьи:
Микаэль Аннонье
Давид Бенеш (оба - Франция)
Резервный судья:
Филипп Малиж (Франция)
Делегат:
Жан-Франсуа Крюке (Бельгия)
Инспектор:
Здравко Йокич (Сербия)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 00:40 (в записи)
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