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Аллан МакГрегор
Статистика
Аллан МакГрегор - статистика
Завершил карьеру
31 января 1982 (44), Эдинбург
#1 | Вратарь
183 см | 77 кг
Шотландия
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Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2022/2023
Шотландия. Премьер-лига 2022/2023
Лига Европы 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
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Лига Европы 2018/2019
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Англия. Чемпионшип 2017/2018
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Англия. Кубок 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
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Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009
Чемпионат Шотландии 2009/2010
Кубок УЕФА 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рейнджерс
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Рейнджерс
1 : 3
01.11.2022
Аякс
1' - 90'
Лига чемпионов, 5 тур
Наполи
3 : 0
26.10.2022
Рейнджерс
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 тур
Рейнджерс
1 : 7
12.10.2022
Ливерпуль
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 тур
Ливерпуль
2 : 0
04.10.2022
Рейнджерс
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 тур
Рейнджерс
0 : 3
14.09.2022
Наполи
1' - 90'
Лига чемпионов, 1 тур
Аякс
4 : 0
07.09.2022
Рейнджерс
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
ПСВ
0 : 1
24.08.2022
Рейнджерс
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Рейнджерс
2 : 2
16.08.2022
ПСВ
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
Рейнджерс
3 : 0
09.08.2022
Юнион СЖ
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
Юнион СЖ
2 : 0
02.08.2022
Рейнджерс
Был в запасе
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