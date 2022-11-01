Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2022/2023 Шотландия. Премьер-лига 2022/2023 Лига Европы 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Шотландия. Премьер-лига 2021/2022 Лига Европы 2020/2021 Шотландия. Премьер-лига 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Шотландия. Премьер-лига 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Шотландия. Премьер-лига 2018/2019 Англия. Чемпионшип 2017/2018 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Англия. Кубок 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Шотландия. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009 Чемпионат Шотландии 2009/2010 Кубок УЕФА 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008