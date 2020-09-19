Момо Сиссе - статистика
#70 | Нападающий
|Имя
|Момо
|Фамилия
|Сиссе
|Команда
|Висла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Конакри
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 октября 2002 (20 лет)
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Момо
|Фамилия
|Сиссе
|Команда
|Висла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Конакри
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 октября 2002 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Штутгарт
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.04.2021
|Был в запасе
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|2:0
|Штутгарт (Штутгарт)
|21.04.2021
|80' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:3
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|86'
|17.04.2021
|85' -90'
|Унион (Берлин)
|2:1
|Штутгарт (Штутгарт)
|04.04.2021
|Был в запасе
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:0
|Вердер (Бремен)
|14.03.2021
|Был в запасе
|Штутгарт (Штутгарт)
|2:0
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|06.03.2021
|88' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:1
|Штутгарт (Штутгарт)
|27.02.2021
|Был в запасе
|Штутгарт (Штутгарт)
|5:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|20.02.2021
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|0:1
|Штутгарт (Штутгарт)
|13.02.2021
|86' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:1
|Герта (Берлин)
|19.09.2020
|78' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|2:3
|Фрайбург (Фрайбург)