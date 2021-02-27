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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Шальке-04
Штутгарт - Шальке-04: обзор матча 27 февраля 2021
Штутгарт
27.02.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
5 : 1
Завершен
Шальке-04
10'
В. Эндо
26'
В. Эндо
34'
С. Калайджич
88'
Ф. Клемент
90+2'
Д. Дидави
40'
С. Колашинац
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Шальке-04
ГОЛ! 5:1!
Д. Дидави
90'
+2
88'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
ГОЛ! 4:1!
Ф. Клемент
Пас отдал
В. Эндо
88'
Замена
Х. Аль-Гаддиуи
️️️️
С. Калайджич
86'
Замена
Т. Кулибали
️️️️
Силас
86'
84'
Замена
Б. Очипка
️️️️
Б. Стамбули
77'
Желтая карточка
М. Тиав
Замена
П. Штенцель
️️️️
М. Кемпф
76'
72'
Пенальти не реализован!
Н. Бенталеб
Желтая карточка
В. Эндо
66'
Замена
Ф. Клемент
️️️️
Г. Кастро
62'
Замена
Д. Дидави
️️️️
Ф. Ферстер
62'
Желтая карточка
Г. Кастро
59'
57'
Замена
Н. Бенталеб
️️️️
О. Маскарель
56'
Замена
А. Шепф
️️️️
Вилльям
40'
ГОЛ! 3:1!
С. Колашинац
Пас отдал
Б. Стамбули
ГОЛ! 3:0!
С. Калайджич
Пас отдал
Б. Соса
34'
29'
Желтая карточка
Т. Беккер
ГОЛ! 2:0!
В. Эндо
Пас отдал
Г. Кастро
26'
ГОЛ! 1:0!
В. Эндо
Пас отдал
Б. Соса
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Грегор Кобель
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Орель Мангала
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
26
Силас
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
77
Амин Арит
АП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
40
Матео Климович
АП
10
Филипп Клемент
АП
10
Даниэль Дидави
АП
70
Момо Сиссе
ПВ
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
Шальке-04
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
18
Алессандро Шепф
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
48
Sören Ahlers
ЦФ
14
Бенито Раман
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Кобель
3
Соса
3
Антон
2
Кемпф
15
Мавропанос
3
Эндо
23
Мангала
8
Кастро
10
Ферстер
26
Силас
11
Калайджич
3-4-1-1-1
34
Лангер
12
Тиав
13
Мустафи
8
Беккер
12
Вилльям
8
Маскарель
21
Стамбули
23
Колашинац
8
Сердар
77
Арит
9
Хопп
11
Калайджич
18
Аль-Гаддиуи
18
Аль-Гаддиуи
11
Калайджич
26
Силас
10
Кулибали
10
Кулибали
26
Силас
8
Кастро
10
Клемент
10
Клемент
8
Кастро
2
Кемпф
15
Штенцель
15
Штенцель
2
Кемпф
10
Ферстер
10
Дидави
10
Дидави
10
Ферстер
12
Вилльям
18
Шепф
18
Шепф
12
Вилльям
21
Стамбули
5
Очипка
5
Очипка
21
Стамбули
8
Маскарель
6
Бенталеб
6
Бенталеб
8
Маскарель
Остались в запасе
Штутгарт
Шальке-04
70
Момо Сиссе
ПВ
40
Матео Климович
АП
16
Атакан Каразор
ЦЗ
1
Фабиан Бредлов
ВР
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
70
Джан Боздоган
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
48
Sören Ahlers
ЦФ
14
Бенито Раман
ЦФ
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Остались в запасе
70
Момо Сиссе
ПВ
40
Матео Климович
АП
16
Атакан Каразор
ЦЗ
1
Фабиан Бредлов
ВР
Остались в запасе
70
Джан Боздоган
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
48
Sören Ahlers
ЦФ
14
Бенито Раман
ЦФ
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Кристиан Гросс
Статистика матча Штутгарт - Шальке-04
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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